Пермский край — 23 в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей

Posted 3 июня, 11:57
Published 3 июня, 11:57
Modified 3 июня, 11:58
Updated 3 июня, 11:58
Пермский край занял 23 место из 85 регионов России в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости.
По данным агентства, основанном на информации Росстата, у среднестатистической семьи из двух взрослых и двух детей в Прикамье после минимальных необходимых трат остаются 47 тыс. 932 рублей. У семьи с одним ребенком остаток составляет 62 тыс. 546 рублей.
Алгоритм составления рейтинга таков: чем больше остатки, тем выше место региона в рейтинге. Лидирует в России Ямало-Ненецкий автономный округ, где остаток у семьи с двумя детьми составляет более 141 тыс. рублей. На последнем, 85-м месте Кабардино-Балакария, где остаток и вовсе отрицательный — 1700 рублей.
Из соседей Прикамья выше Республика Коми — на 18-м месте, Свердловская область — на 19-м месте. Ниже, 25-й — Башкортостан, 41-я Удмуртия и 66-я Кировская область.