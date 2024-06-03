properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 3 июня, 11:57

Published 3 июня, 11:57

Modified 3 июня, 11:58

Updated 3 июня, 11:58

Пермский край — 23 в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей

Пермский край — 23 в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей

3 июня 2024, 11:57
Фото: 1MI
Он второе отстает от региона-лидера.

Пермский край занял 23 место из 85 регионов России в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости.

По данным агентства, основанном на информации Росстата, у среднестатистической семьи из двух взрослых и двух детей в Прикамье после минимальных необходимых трат остаются 47 тыс. 932 рублей. У семьи с одним ребенком остаток составляет 62 тыс. 546 рублей.

Алгоритм составления рейтинга таков: чем больше остатки, тем выше место региона в рейтинге. Лидирует в России Ямало-Ненецкий автономный округ, где остаток у семьи с двумя детьми составляет более 141 тыс. рублей. На последнем, 85-м месте Кабардино-Балакария, где остаток и вовсе отрицательный — 1700 рублей.

Из соседей Прикамья выше Республика Коми — на 18-м месте, Свердловская область — на 19-м месте. Ниже, 25-й — Башкортостан, 41-я Удмуртия и 66-я Кировская область.

Читайте также:
Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмойВ Кемеровской области стали реже рожать детейПермский край в лидерах по заболеваемости COVID-19 в России
#Экономика#Рейтинг#Статистика#Рейтинги
Подпишитесь
Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом
Сегодня, 12:43
Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения
Сегодня, 11:34
В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
Сегодня, 10:48
В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве
Сегодня, 08:04
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Сегодня, 09:39
Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима
Сегодня, 09:06
"