Пермский край — 23 в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей

Алгоритм составления рейтинга таков: чем больше остатки, тем выше место региона в рейтинге. Лидирует в России Ямало-Ненецкий автономный округ, где остаток у семьи с двумя детьми составляет более 141 тыс. рублей. На последнем, 85-м месте Кабардино-Балакария, где остаток и вовсе отрицательный — 1700 рублей.