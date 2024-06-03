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Posted 3 июня, 11:06

Published 3 июня, 11:06

Modified 3 июня, 11:08

Updated 3 июня, 11:08

Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государству

Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государству

3 июня 2024, 11:06
Фото: 1MI
Медицинский работник нарушила условия программы «Земский доктор».

В Пермском крае за неисполнение краевой программы «Земский доктор» с врача взыскали свыше одного миллиона рублей. Ранее женщина устроилась на работу в Октябрьскую районную больницу и получила социальную выплату по программе, по условиям которой она должна была проработать в учреждении не менее пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов Пермского края.

Вместо пяти лет женщина проработала в учреждении всего 320 дней. Она расторгла контракт и переехала в Ординский район. По причине неисполнения условий договора, краевой минздрав через суд добился возврата части единовременной компенсационной выплаты пропорционально не отработанному периоду.

В судебные приставы поступил исполнительный документ о взыскании с уволившегося доктора более 1 млн 200 тыс. рублей. Медицинский работник была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако не исполнила долговые обязательства вовремя.

В ходе принудительного взыскания задолженности судебные приставы обратили внимание на размер ее заработной платы, на ее сбережения, а также запретили выезд за границы России и запретили совершать сделки с принадлежащим ей автомобилем Volkswagen Tiguan. Помимо компенсационной выплаты женщине нужно было закрыть исполнительский сбор в размере более 86 тыс. рублей за несвоевременное возвращение долга.

На данный момент задолженность медицинского работника погашена полностью.

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