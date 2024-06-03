Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государству

В Пермском крае за неисполнение краевой программы «Земский доктор» с врача взыскали свыше одного миллиона рублей. Ранее женщина устроилась на работу в Октябрьскую районную больницу и получила социальную выплату по программе, по условиям которой она должна была проработать в учреждении не менее пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов Пермского края.