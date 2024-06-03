Пермяка сняли с поезда из-за долга по алиментам в 450 тысяч рублей

За неуплату алиментов без уважительных причин в отношении гражданина был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В связи с тем, что безответственного родителя задержали уже поздним вечером, до рассмотрения дела судом он содержался в отделе полиции.