Пермяка сняли с поезда из-за долга по алиментам в 450 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:58
Пермяку пришлось в последний момент отменить поездку на море из-за долга по алиментам. Судебные приставы сняли должника с поезда и доставили в подразделение службы, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
У приставов на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 60-летнего пермяка алиментов на содержание сына 2009 года рождения.
Мужчина добровольно свои родительские обязанности не исполнял, по месту регистрации не проживал, скрывался от судебных приставов. Сумма его задолженности превышала 450 тыс. рублей.
Сотруднику органа принудительного исполнения поступила информация, что на имя должника приобретен билет на поезд Пермь-Новороссийск. Для задержания неплательщика сотрудники ведомства отправились на пермский железнодорожный вокзал. Мужчину встретили прямо у вагона и доставили в подразделение ведомства.
За неуплату алиментов без уважительных причин в отношении гражданина был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В связи с тем, что безответственного родителя задержали уже поздним вечером, до рассмотрения дела судом он содержался в отделе полиции.
Гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.