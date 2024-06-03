Пермяки получили ответ от Пензы на граффити у аэропорта

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:47
Жители Пензы ответили на шутку художников, создавших в Перми на территории бывшего музея авиации арт-объект «Добро пожаловать в Пензу!». Надпись появилась неподалеку от аэропорта «Большое Савино».
Сейчас и у пензенцев появился указатель на краевую столицу Прикамья, табличка с надписью «Пермь» расположена прямо у аэропорта. «Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», сообщил первый зампредседателя правительства области Олег Ягов.
Воплотили идею арт-объекта «Добро пожаловать в Пензу!» пермская группа «Красим забор». По словам активистов, идея возникла в середине апреля. Разметка была нанесена в середине мае, а покрасили надпись 19 и 20 мая.
«Наша компания друзей, на самом деле, собралась после того, как мы вместе написали на заборе на Разгуляе сначала „А чё это вы здесь делаете, а?“, потом „Три столба, берёза, 10 плит. Все так?“, теперь вот Пензу», - рассказали Properm.ru в арт-группе.