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Posted 3 июня, 16:07

Published 3 июня, 16:07

Modified 4 июня, 02:00

Updated 4 июня, 02:00

Пятеро пермяков торговали на территории Прикамья героином и метадоном

Пятеро пермяков торговали на территории Прикамья героином и метадоном

3 июня 2024, 16:07
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Злоумышленники при оборудовании закладок даже использовали для конспирации ребенка.

Следственной частью ГСУ краевого МВД завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками группы являются жители Кунгура, Лысьвы и Березников. Установлено, что они занимались сбытом героина и метадона путем оборудования тайников-закладок на территории региона.

В состав группы входила семейная пара, у которой на иждивении находился несовершеннолетний ребенок. Его злоумышленники использовали для конспирации, когда оборудовали тайники с наркотиками.

Фигурантов задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейские установили, что все задержанные являются наркопотребителями со стажем, некоторые из обвиняемых уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

В ходе проведенных мероприятий у участников группы изъято около 300 граммов героина и 20 граммов метадона.

Всех пятерых подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в суд.

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#Общество#Криминал#Наркотики
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