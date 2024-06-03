Пятеро пермяков торговали на территории Прикамья героином и метадоном

Posted 3 июня, 16:07
Published 3 июня, 16:07
Modified 4 июня, 02:00
Updated 4 июня, 02:00
Следственной частью ГСУ краевого МВД завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Участниками группы являются жители Кунгура, Лысьвы и Березников. Установлено, что они занимались сбытом героина и метадона путем оборудования тайников-закладок на территории региона.
В состав группы входила семейная пара, у которой на иждивении находился несовершеннолетний ребенок. Его злоумышленники использовали для конспирации, когда оборудовали тайники с наркотиками.
Фигурантов задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейские установили, что все задержанные являются наркопотребителями со стажем, некоторые из обвиняемых уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.
В ходе проведенных мероприятий у участников группы изъято около 300 граммов героина и 20 граммов метадона.
Всех пятерых подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уголовное дело направлено в суд.