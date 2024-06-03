Пятеро пермяков торговали на территории Прикамья героином и метадоном

Фигурантов задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейские установили, что все задержанные являются наркопотребителями со стажем, некоторые из обвиняемых уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.