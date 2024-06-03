«Ребята-зверята»: опасны ли фурри и нужно ли их запретить в России?

«До сих пор следы этого остались в нашей психике. Посмотрите на сказочных героев: от Кота в Сапогах до папы Гарри Поттера, который превращался в оленя и черпал там свою силу. Тотемность свойственна человеку и человеческой психике. Но что может быть опасной в этой истории с фурри? То, когда и если ребёнок полностью начинает себя идентифицировать с этим животным. Если он не отделяет, где это можно делать, а где нельзя. В этом случае стираются социальные нормы».