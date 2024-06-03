С начала сезона в Прикамье от клещей пострадали почти 7,4 тысячи человек

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В Пермском крае продолжается сезонный подъем клещевой активности. С начала сезона в медицинские учреждения региона с жалобами на присасывание клещей обратились 7 397 человек, в том числе 1 752 ребенка. Такая ситуация наблюдается по состоянию на пятницу, 31 мая, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Чаще всего в этом году к медикам обращаются пострадавшие от клещей жители Добрянского, Карагайского, Пермского, Ильинского, Краснокамского и Уинского округов. Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 42,7% случаев паразиты инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,7% случаев — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,6% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, в 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.
В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что защититься от клещевого энцефалита помогает вакцинация. Прививку можно сделать в поликлиниках края по месту жительства после консультации врача.