С начала сезона в Прикамье от клещей пострадали почти 7,4 тысячи человек

Чаще всего в этом году к медикам обращаются пострадавшие от клещей жители Добрянского, Карагайского, Пермского, Ильинского, Краснокамского и Уинского округов. Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 42,7% случаев паразиты инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,7% случаев — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,6% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, в 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.