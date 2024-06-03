properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Пермском крае от клещей с начала сезона пострадали около 7,4 тыс. жителей

С начала сезона в Прикамье от клещей пострадали почти 7,4 тысячи человек

3 июня 2024, 06:46
Фото: 1MI

В Пермском крае от клещей с начала сезона пострадали около 7,4 тыс. жителей

Чаще всего, на клещей жаловались жители Добрянского и Карагайского округов.

В Пермском крае продолжается сезонный подъем клещевой активности. С начала сезона в медицинские учреждения региона с жалобами на присасывание клещей обратились 7 397 человек, в том числе 1 752 ребенка. Такая ситуация наблюдается по состоянию на пятницу, 31 мая, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Чаще всего в этом году к медикам обращаются пострадавшие от клещей жители Добрянского, Карагайского, Пермского, Ильинского, Краснокамского и Уинского округов. Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 42,7% случаев паразиты инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,7% случаев — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,6% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, в 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.

В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что защититься от клещевого энцефалита помогает вакцинация. Прививку можно сделать в поликлиниках края по месту жительства после консультации врача.

Читайте также:
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещейБолее 4 тысяч жителей Прикамья пострадали от нападения клещейРезкий рост. За неделю тысяча жителей Прикамья пострадала от клещей
#Общество#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор
Подпишитесь
В Прикамье мало детских лагерей, или Почему ваш ребенок проведет лето в тик-токе
Сегодня, 04:00
Криминального авторитета* из Перми хотят посадить в тюрьму
Сегодня, 06:29
Сегодня в Пермском крае ожидается жара до +30˚С
Сегодня, 04:10
В Перми ищут подрядчика на изготовление и установку арт-объекта в Новых Лядах
Сегодня, 06:28
В театре «У Моста» придумали замену Фестивалю МакДонаха
Сегодня, 04:32
"