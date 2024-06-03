Следователи проводят проверку по факту травмирования девочки у фонтанов в Перми

По предварительной информации, вчера днем, 2 июня, 9-летняя девочка находилась на эспланаде без присмотра взрослых и бегала по водосточным решеткам и чаше фонтана. В результате ребенок получил травму правой ступни и был госпитализирован в больницу. Очевидцы сообщали, что девочке оторвало палец на ноге, но эту информацию в Минздраве Прикамья не подтвердили. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.