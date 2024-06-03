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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

СУ СКР проводит проверку после травмирования девочки у фонтана в Перми

Следователи проводят проверку по факту травмирования девочки у фонтанов в Перми

3 июня 2024, 08:07
Фото: properm.ru

СУ СКР проводит проверку после травмирования девочки у фонтана в Перми

В воскресенье днем 9-летняя малышка застряла в водосточной решетке.

В Перми следователи следственного отдела по Ленинскому району СУ СК России по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту травмирования девочки у фонтанов на городской эспланаде. Мероприятия организованы по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По предварительной информации, вчера днем, 2 июня, 9-летняя девочка находилась на эспланаде без присмотра взрослых и бегала по водосточным решеткам и чаше фонтана. В результате ребенок получил травму правой ступни и был госпитализирован в больницу. Очевидцы сообщали, что девочке оторвало палец на ноге, но эту информацию в Минздраве Прикамья не подтвердили. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Следователи следственного отдела по Ленинскому району устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Эспланада#Фонтаны
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