Следователи проводят проверку по факту травмирования девочки у фонтанов в Перми

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Перми следователи следственного отдела по Ленинскому району СУ СК России по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту травмирования девочки у фонтанов на городской эспланаде. Мероприятия организованы по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По предварительной информации, вчера днем, 2 июня, 9-летняя девочка находилась на эспланаде без присмотра взрослых и бегала по водосточным решеткам и чаше фонтана. В результате ребенок получил травму правой ступни и был госпитализирован в больницу. Очевидцы сообщали, что девочке оторвало палец на ноге, но эту информацию в Минздраве Прикамья не подтвердили. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.
Следователи следственного отдела по Ленинскому району устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.