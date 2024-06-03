Стал известен график отключения холодной воды в Перми на первую половину июня

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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До 16 июня включительно в отдельных пермских домах будут отключать холодное водоснабжение. Подрядные организации в период отключений займутся работами на сетях, заменой задвижек и участков сетей, а также подключением и промывкой новых водоводов, рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Сегодня, 3 июня, до 21:00 без воды:
13 июня, с 9:30 до 19:30:
Сегодня, 3 июня, с 10:00 до 14:00 без воды останется ряд домов:
На сутки — с 9:30 4 июня до 9:30 5 июня воду отключат в зданиях на улицах:
В четверг, 6 июня, с 9:30 до 19:00 водоснабжения не будет по адресам:
В воскресенье, 9 июня, с 9:30 до 19:30, холодную воду отключат в домах:
14 июня с 9:30 до 19:00:
В этот же день с 10:00 до 10:00 15 июня, водоснабжения не будет в домах на улицах:
В следующее воскресенье, 16 июня, с 9:30 до 19:30, без воды останутся дома: