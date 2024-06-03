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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Перми в отдельных домах отключат холодную воду из-за ремонта на сетях

Стал известен график отключения холодной воды в Перми на первую половину июня

3 июня 2024, 05:33
Фото: Ideogram.ai

В Перми в отдельных домах отключат холодную воду из-за ремонта на сетях

Сделайте запасы воды и предупредите близких, если их дома попадут под отключения.

До 16 июня включительно в отдельных пермских домах будут отключать холодное водоснабжение. Подрядные организации в период отключений займутся работами на сетях, заменой задвижек и участков сетей, а также подключением и промывкой новых водоводов, рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Отключения для ремонта в ЦТП и на сетях ПАО «Т Плюс»

Сегодня, 3 июня, до 21:00 без воды:

  • проспект Парковый, 30/1, 30/2, 32, 34;
  • Пожарского, 10, 12, 12/2, 14;
  • Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

13 июня, с 9:30 до 19:30:

  • ЦТП по ул. Уфимская, 2а;
  • Уфимская, 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 10;
  • Солдатова, 26, 26/1, 28, 28а, 30, 30а, 32.

Отключения для работ на сетях «Новогора»

Сегодня, 3 июня, с 10:00 до 14:00 без воды останется ряд домов:

  • Маршрутная, 10, 14, 14а, 14в, 14д, 10б, 10а.

На сутки — с 9:30 4 июня до 9:30 5 июня воду отключат в зданиях на улицах:

  • Судозаводская, 28;
  • Адмирала Макарова, 34а;
  • Сокольская, 9, 12, 27;
  • Адмирала Ушакова, 20а;
  • ЦТП №3 по ул. Сокольская, 25;
  • ЦТП №5 по ул. Адмирала Ушакова, 14.

В четверг, 6 июня, с 9:30 до 19:00 водоснабжения не будет по адресам:

  • Екатерининская, 167, 169, 171, 196;
  • ЦТП №17 по ул. Екатерининская, 167;
  • Екатерининская, 165 — левый ввод;
  • Екатерининская, 163 — левый ввод.

В воскресенье, 9 июня, с 9:30 до 19:30, холодную воду отключат в домах:

  • Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 15а (ЦТП), 15 (жилой дом), 15 (институт), 14, 14а;
  • Куйбышева, 53, 56а, 53а, 55, 51, 49, 47, 47а, 50, 52, 50а, 54, 57а;
  • Революции, 58а, 58, 60, 60а, 62, 64, 60/1, 66, 66а, 68 (автовокзал), 68бб, 68/1, 62а;
  • Механошина, 14, 12, 10, 10а, 8 (д/сад), 4, 6, 15, 17, 17/1, 27, 29, 31;
  • Камчатовская, 18, 20, 20а (ЦТП), 5, 26;
  • шоссе Космонатов, 19а, 17, 1а, 1б, 13б/1, 14, 18, 25, 19литГ, 10, 12, 10а, 16;
  • Борчанинова, 62, 85, 71а, 77,
  • Эпроновская, 4а, 13, 6,
  • Пушкина 104/1а,
  • Парижской Коммуны, 47а,
  • Попова, 58.

14 июня с 9:30 до 19:00:

  • Гатауллина, 17, 13, 18, 22;
  • Кузбасская, 35, 37, 39;
  • Новосибирская, 3.

В этот же день с 10:00 до 10:00 15 июня, водоснабжения не будет в домах на улицах:

  • Левченко, 9, 11, 13, 17;
  • Бершетский переулок, 2, 3, 6;
  • Самолетная, 6, 7а;
  • Луньевская, 1, 3, 4, 5.

В следующее воскресенье, 16 июня, с 9:30 до 19:30, без воды останутся дома:

  • Комсомольский проспект, 59, 59а, 59к2, 49, 47, 55, 57, 57а, 57б, 59а, 61, 61а, 63, 65;
  • Успенского, 2.
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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