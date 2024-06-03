Стал известен график отключения холодной воды в Перми на первую половину июня

До 16 июня включительно в отдельных пермских домах будут отключать холодное водоснабжение. Подрядные организации в период отключений займутся работами на сетях, заменой задвижек и участков сетей, а также подключением и промывкой новых водоводов, рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».