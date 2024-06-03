Суд отказал Минобороны во взыскании неустойки в 2,6 миллиона с пермского завода

Военные пытались взыскать с компании 2,692 млн рублей. Между истцом и ответчиком был заключен договор на поставку телефонных аппаратов «ТА-116». По его условиям, завод должен был передать Минобороны 500 изделий за 118,1 млн рублей в 2023–2024 годах.