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Суд отказал Минобороны во взыскании неустойки в 2,6 миллиона с пермского завода

Суд отказал Минобороны во взыскании неустойки в 2,6 миллиона с пермского завода

3 июня 2024, 04:47
Фото: 1MI
Военные пытались обвинить пермяков в срыве поставок.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск министерства обороны РФ к ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“. В итоге суд исковые требования военных не удовлетворил, сообщает „Коммерсант-Прикамье“.

Военные пытались взыскать с компании 2,692 млн рублей. Между истцом и ответчиком был заключен договор на поставку телефонных аппаратов «ТА-116». По его условиям, завод должен был передать Минобороны 500 изделий за 118,1 млн рублей в 2023–2024 годах.

По данным материалов дела, истец указал, что на 29 августа 2023 года «Телта» не представила расчетно-калькуляционные материалы, просрочив срок выполнения этого обязательства на 57 дней.

В итоге суд исковые требования военных не удовлетворил. В решении упоминается постановление правительства РФ №783, которое указывает списывать неустойку, если ее сумма составляет не более 5% контракта. Также суд указал, что «Телта» отгрузила военным телефонные аппараты 7 ноября 2023 года.

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#Суд#Экономика#Пермь#Москва#Телта
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