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Published Сегодня, 03:36

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Updated Сегодня, 05:16

В 2024 году четыре тысячи пермских семей получили сертификаты на маткапитал

В 2024 году четыре тысячи пермских семей получили сертификаты на маткапитал

3 июня 2024, 03:36
Фото: Изображение Midjourney
Самым популярным расходованием средств материнского капитала стало улучшение жилищных условий.

С начала 2024 года тысячи семей Пермского края получили сертификаты на материнский капитал, при этом более 3,7 тыс. (95%) документов были оформлены специалистами Социального фонда беззаявительно. Об этом сообщила пресс-служба Отделения.

Самым востребованным направлением расходования средств стало улучшение жилищных условий. В текущем году на эти цели были направлены свыше 1,5 млрд рублей. Размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630 тыс. 380 рублей, на второго — более 202,6 тыс. рублей. Если семья не получала выплат за первого ребенка, то сумма маткапитала составит 833 тыс. рублей.

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#Касается каждого#Пермь#Материнский капитал#Семьи#Социальный фонд#Расходование средств#Размер материнского капитала
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