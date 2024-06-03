В 2024 году четыре тысячи пермских семей получили сертификаты на маткапитал

Самым востребованным направлением расходования средств стало улучшение жилищных условий. В текущем году на эти цели были направлены свыше 1,5 млрд рублей. Размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630 тыс. 380 рублей, на второго — более 202,6 тыс. рублей. Если семья не получала выплат за первого ребенка, то сумма маткапитала составит 833 тыс. рублей.