В Чусовом простились с погибшими на СВО рядовым и младшим лейтенантом

Михаил Батраков родился 21 августа 1983 года в Кунгуре. После школы поступил в профтехучилище №57, окончил его в 2022 году. В 2003–2004 годах участвовал в боевых действиях в Чечне. Михаил создал семью и работал на железной дороге монтером пути, был любящим отцом и мужем.