В Чусовом простились с погибшими на СВО рядовым и младшим лейтенантом

Posted 3 июня, 12:01
Published 3 июня, 12:01
Modified 3 июня, 12:03
Updated 3 июня, 12:03
В Чусовом вчера, 2 июня, простились с двумя погибшими на СВО военнослужащими — Евгением Журавлевым и Михаилом Батраковым. Они оба награждены Орденами Мужества посмертно, рассказал в соцсети «ВКонтакте» глава городского округа Сергей Белов.
Евгений Журавлев родился 26 января 1982 года в Оренбурге. После окончания школы №9 отучился в профтехучилище №9 по специальности «подручный сталевара». Затем прошел срочную службу в армии, вернулся в Чусовой, создал семью и работал в управляющей компании «Ерзовка».
Заключил контракт о прохождении военной службы с войсковой частью в гаубичном артиллерийском взводе гаубичной артиллерийской батарее. Был представлен к госнаграде «За храбрость». 20 мая текущего года рядовой Журавлев погиб.
Михаил Батраков родился 21 августа 1983 года в Кунгуре. После школы поступил в профтехучилище №57, окончил его в 2022 году. В 2003–2004 годах участвовал в боевых действиях в Чечне. Михаил создал семью и работал на железной дороге монтером пути, был любящим отцом и мужем.
Подписал контракт о прохождении военной службы и уехал на СВО. Был отмечен боевыми наградами: нагрудным знаком «Отважный», нагрудным знаком «Гвардия», медалью «За отвагу», Орденом Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Получил звание младшего лейтенанта, дослужился до должности командир мотострелкового взвода мотострелковой роты отряда штурмового гвардейского танкового полка. Погиб 20 мая текущего года в районе Соловьево Донецкой области.