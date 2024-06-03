В ДТП в Карагайском районе пострадали два ребенка

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Вчера утром, 2 июня, в 9:15, на автодороге Карагай — Вознесенское Пермского края произошло ДТП с пострадавшими. Со стороны села Вознесенское в направлении Перми ехал автомобиль Ford Kuga, за рулем которого была 45-летняя женщина. На 990 км дороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь, на перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с двигавшимся по главной дороге автомобилем Hyundai с 44-летним водителем.
В результате аварии травмы разной степени тяжести получили два несовершеннолетних пассажира «Форда». По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в группе Госавтоинспекции села Карагай в соцсети «ВКонтакте». Правоохранители просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.