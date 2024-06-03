В ДТП в Карагайском районе пострадали два ребенка

Вчера утром, 2 июня, в 9:15, на автодороге Карагай — Вознесенское Пермского края произошло ДТП с пострадавшими. Со стороны села Вознесенское в направлении Перми ехал автомобиль Ford Kuga, за рулем которого была 45-летняя женщина. На 990 км дороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь, на перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с двигавшимся по главной дороге автомобилем Hyundai с 44-летним водителем.