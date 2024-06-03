В мэрии рассказали, где в Перми начали работать платные перехватывающие парковки

Posted 3 июня, 08:54
Published 3 июня, 08:54
Modified 3 июня, 08:56
Updated 3 июня, 08:56
В Перми начали работу четыре плоскостные перехватывающие парковки. Находятся они в районе остановки «Разгуляй» по направлению в сторону цирка вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. 3-й Разгуляйской, в районе экстрим-парка вдоль улицы Екатерининской, а также вдоль улицы Мира в районе здания №39 и дома №45. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Один час размещения на парковке составляет 20 рублей. В отличие от парковок на проезжей части, здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только за четыре часа. С 3 июня были открыты еще две новые внутризональные плоскостные парковки, расположенная у здания №52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова) и с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Здесь также можно оставить машину на довольно длительное пребывание.
«Обращаю внимание автомобилистов, что считается время непрерывного использования. Если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, отсчёт начнется заново, и оплата будет почасовой», об этом рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко.