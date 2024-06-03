properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 3 июня, 08:54

Published 3 июня, 08:54

Modified 3 июня, 08:56

Updated 3 июня, 08:56

В Перми начали работать платные перехватывающие парковки

В мэрии рассказали, где в Перми начали работать платные перехватывающие парковки

3 июня 2024, 08:54
Фото: properm.ru

В Перми начали работать платные перехватывающие парковки

Стоимость одного часа размещения автомобиля на такой парковке — 20 рублей.

В Перми начали работу четыре плоскостные перехватывающие парковки. Находятся они в районе остановки «Разгуляй» по направлению в сторону цирка вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. 3-й Разгуляйской, в районе экстрим-парка вдоль улицы Екатерининской, а также вдоль улицы Мира в районе здания №39 и дома №45. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Один час размещения на парковке составляет 20 рублей. В отличие от парковок на проезжей части, здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только за четыре часа. С 3 июня были открыты еще две новые внутризональные плоскостные парковки, расположенная у здания №52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова) и с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Здесь также можно оставить машину на довольно длительное пребывание.

«Обращаю внимание автомобилистов, что считается время непрерывного использования. Если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, отсчёт начнется заново, и оплата будет почасовой», об этом рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко.

Читайте также:
В Перми почти за 17 миллионов рублей расширят парковку у аэропорта «Большое Савино»В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в ПермиВ центре Перми в воскресенье будет перекрыто движение
#Пермь#Парковка#Дорожное движение
Подпишитесь
Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом
Сегодня, 12:43
Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения
Сегодня, 11:34
В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
Сегодня, 10:48
В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве
Сегодня, 08:04
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Сегодня, 09:39
Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима
Сегодня, 09:06
"