В мэрии рассказали, где в Перми начали работать платные перехватывающие парковки

Один час размещения на парковке составляет 20 рублей. В отличие от парковок на проезжей части, здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только за четыре часа. С 3 июня были открыты еще две новые внутризональные плоскостные парковки, расположенная у здания №52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова) и с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Здесь также можно оставить машину на довольно длительное пребывание.