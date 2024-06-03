В мероприятиях общества «Знание» приняли участие почти 20 тысяч жителей Прикамья

Всего в прошлом году филиал Российского общества «Знание» в Прикамье провел около 690 просветительских мероприятий, в которых участвовали более 17,7 тыс. жителей края. Сейчас в лекторском сообществе «Знания» в регионе задействовано около 620 просветителей — это квалифицированные специалисты из разных сфер, которые провели более 840 лекций. Губернатор тоже активно участвует в проекте, отметил Георгий Будный: например, в мае прошлого года он провел для школьников Прикамья экскурсию по исторической части Перми.