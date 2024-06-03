В мероприятиях общества «Знание» приняли участие почти 20 тысяч жителей Прикамья

Posted 3 июня, 10:02
Published 3 июня, 10:02
Modified 3 июня, 10:04
Updated 3 июня, 10:04
В Перми состоялось первое в регионе заседание Наблюдательного совета Российского общества «Знание» под руководством губернатора Дмитрия Махонина. В мероприятии участвовал заместитель генерального директора по региональному развитию просветительской организации Георгий Будный.
Участники заседания обсудили идеи о повышении эффективности просветительской деятельности в регионе, а также поделились итогами работы краевого отделения «Знания» за 2023 год и планами на текущий год. Как сообщили в пресс-службе правительства Прикамья, участники рассказали об участии членов Наблюдательного совета в просветительских мероприятиях общества «Знание».
По словам Дмитрия Махонина, современное общество «Знание» продолжает традиции одноименной советской организации. В новом формате участвуют сотни лекторов — профессионалах в своих сферах. Они делятся уникальными знаниями в сферах науки, техники и культуры с молодежью. Губернатор заявил, что краевое отделение должно выполнить задачу по обеспечению широты направлений просветительской деятельности и достоверности. Дмитрий Махонин заявил, что ориентирует региональное правительство и администрацию губернатора на расширение поддержки проектов общества «Знание».
Глава Прикамья обозначил, что в регионе нужно продолжать выстраивать партнерское сообщество со школами и вузами, общественными организациями. Он предложил работать над развитием местных отделений в муниципалитетах Пермского края. Дмитрий Махонин уверен, что лекторы общества «Знание» будут полезны для советников по воспитанию в школах, проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности в вузах, колледжах и техникумах. Организация может помогать и в реализации проектов по популяризации инженерных специальностей и рабочих профессий.
Всего в прошлом году филиал Российского общества «Знание» в Прикамье провел около 690 просветительских мероприятий, в которых участвовали более 17,7 тыс. жителей края. Сейчас в лекторском сообществе «Знания» в регионе задействовано около 620 просветителей — это квалифицированные специалисты из разных сфер, которые провели более 840 лекций. Губернатор тоже активно участвует в проекте, отметил Георгий Будный: например, в мае прошлого года он провел для школьников Прикамья экскурсию по исторической части Перми.
Пермский край активно участвует во всех проектах общества «Знание» и показывает достойные результаты. В 2023–2024 годах команда Пермского краевого центра «Муравейник» становилась финалистом Всероссийского интеллектуального турнира Знание.Игра. В текущем году четыре экскурсовода из Прикамья вошли в число лучших в России в финале масштабного конкурса «Лига Экскурсоводов».
В завершение собрания был избран председатель Наблюдательного совета Пермского регионального отделения Российского общества «Знание». Им стал Дмитрий Махонин, а исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Александр Смертин стал заместителем председателя. Региональный филиал общества «Знание» работает в Прикамье с 2023 года под руководством Татьяны Трубиновой.