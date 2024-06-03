В Минздраве рассказали о состоянии девочки, получившей травму на фонтанах в Перми

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Стало известно, в каком состоянии находится девочка, пострадавшая на фонтанах на пермской эспланаде, напротив здания Законодательного Собрания.
В пресс-службе Минздрава Пермского края рассказали Properm.ru, что ребенок госпитализирован и находится в удовлетворительном, стабильном состоянии. Подробностей, было ли какое-то оперативное вмешательство, не сообщается.
Вчера днем стало известно, что девочка бегала босиком, как и остальные дети. Пальчик ноги застрял в решетке. По словам очевидцев, ребенку оторвало фалангу пальца. Инцидент произошел около 16:30, сообщили в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
В 2019 году власти планировали сделать конструкцию фонтана в центре Перми более безопасной. В Роспотребнадзоре неоднократно предупреждали, что купаться в фонтанах нельзя.