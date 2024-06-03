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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Минздраве рассказали о состоянии девочки, травмированной на фонтане в Перми

В Минздраве рассказали о состоянии девочки, получившей травму на фонтанах в Перми

3 июня 2024, 05:09
Фото: properm.ru

В Минздраве рассказали о состоянии девочки, травмированной на фонтане в Перми

Вчера днем очевидцы сообщили об инциденте, на место выезжала бригада скорой помощи.

Стало известно, в каком состоянии находится девочка, пострадавшая на фонтанах на пермской эспланаде, напротив здания Законодательного Собрания.

В пресс-службе Минздрава Пермского края рассказали Properm.ru, что ребенок госпитализирован и находится в удовлетворительном, стабильном состоянии. Подробностей, было ли какое-то оперативное вмешательство, не сообщается.

Вчера днем стало известно, что девочка бегала босиком, как и остальные дети. Пальчик ноги застрял в решетке. По словам очевидцев, ребенку оторвало фалангу пальца. Инцидент произошел около 16:30, сообщили в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

В 2019 году власти планировали сделать конструкцию фонтана в центре Перми более безопасной. В Роспотребнадзоре неоднократно предупреждали, что купаться в фонтанах нельзя.

Очевидцы сообщают, что на фонтане в Перми девочке оторвало фалангу пальца
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#Происшествия#Общество#Пермь#Детский мир#Эспланада#Минздрав#Фонтаны
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