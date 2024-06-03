В Перми ищут подрядчика на изготовление и установку арт-объекта в Новых Лядах

Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется разработать дизайн арт-объекта, изготовить, привезти и установить его в Новых Лядах, на левом берегу Сылвы. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2024 года. Конструкция будет выполнена из металла или дерева (или в комбинированном варианте), высота сооружения составит не менее 2500 см, ширина — не менее 2500 см. Архитектурная подсветка будет осуществляться с помощью автономного источника питания.