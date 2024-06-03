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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Перми ищут подрядчика на изготовление и установку арт-объекта в Новых Лядах

В Перми ищут подрядчика на изготовление и установку арт-объекта в Новых Лядах

3 июня 2024, 06:28
Фото: Группа ВКонтакте ТОС «АНГАРА», поселок Новые Ляды
Объект будет расположен на левом берегу Сылвы.

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило аукцион на изготовление и установку арт-объекта памятника археологии «Пеганкова Гора 1, Городище». Начальная стоимость контракта составила 365 тыс. рублей. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется разработать дизайн арт-объекта, изготовить, привезти и установить его в Новых Лядах, на левом берегу Сылвы. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2024 года. Конструкция будет выполнена из металла или дерева (или в комбинированном варианте), высота сооружения составит не менее 2500 см, ширина — не менее 2500 см. Архитектурная подсветка будет осуществляться с помощью автономного источника питания.

Сооружение будет представлять собой фотозону в виде рамки или ворот для фотографирования с видом на памятник археологии «Пеганкова гора 1, Городище». Указывается, что объект должен быть безопасным, антивандальным, прочным, выдерживать различные перепады температур и погодные условия, не должен оказывать любое негативное воздействие на животных и окружающую среду. До начала работ подрядчик должен предоставить заказчику архитектурно-инженерное решение.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 июня. Победитель станет известен 13 июня. Заказчиком выступает администрация Новых Лядов. Работы будут выполнены за счет бюджета Перми.

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