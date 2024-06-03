properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

В Перми ищут подрядчика на разработку проекта лечебного корпуса за 66 миллионов

В Перми ищут подрядчика на разработку проекта лечебного корпуса за 66 миллионов

3 июня 2024, 05:14
Фото: properm.ru
Многопрофильный лечебный корпус будет расположен на территории больницы имени Тверье.

ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» объявило аукцион на разработку проекта строительства лечебного многопрофильного корпуса с приемно-диагностическим отделением на территории ГБУЗ «ГКБ имени Тверье» в Перми. Начальная и максимальная стоимость контракта составила 66 млн 59 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Строительство планируется на земельном участке площадью действующего больничного комплекса на ул. Братьев Игнатовых, 2. Согласно техническому заданию, вместимость лечебного корпуса будет рассчитана на 289 коек, 18 коек — для отделения реанимации и интенсивной терапии. Приемно-диагностическое отделение сможет осуществлять оборот до 165 пациентов в сутки.

Разработка проектно-сметной документации должна быть завершена до 25 декабря 2024 года. Работы будут осуществляться за счет бюджета Пермского края. Подать заявку на участие в торгах можно до 11 июня. Победитель станет известен 17 июня.

Читайте также:
В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансереНовое здание Свердловского суда Перми построят почти за 637 млн рублейОчистка берегов четырех малых рек Перми обойдется властям в 4,6 миллиона рублей
#Пермь#Бюджет#Строительство#Торги#Аукцион#Капитальное строительство#ГКБ#Реанимация#Оборот#Техническое задание#Проектно-сметная документация#Тверье#Лечебный корпус#ГКУ#ГБУЗ#Коек#Интенсивная терапия#Приемно-диагностическое отделение#Подать заявку#Победитель
Подпишитесь
В Прикамье мало детских лагерей, или Почему ваш ребенок проведет лето в тик-токе
Сегодня, 04:00
Криминального авторитета* из Перми хотят посадить в тюрьму
Сегодня, 06:29
С начала сезона в Прикамье от клещей пострадали почти 7,4 тысячи человек
Сегодня, 06:46
Сегодня в Пермском крае ожидается жара до +30˚С
Сегодня, 04:10
В Перми ищут подрядчика на изготовление и установку арт-объекта в Новых Лядах
Сегодня, 06:28
В театре «У Моста» придумали замену Фестивалю МакДонаха
Сегодня, 04:32
"