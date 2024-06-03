В Перми ищут подрядчика на разработку проекта лечебного корпуса за 66 миллионов

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» объявило аукцион на разработку проекта строительства лечебного многопрофильного корпуса с приемно-диагностическим отделением на территории ГБУЗ «ГКБ имени Тверье» в Перми. Начальная и максимальная стоимость контракта составила 66 млн 59 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Строительство планируется на земельном участке площадью действующего больничного комплекса на ул. Братьев Игнатовых, 2. Согласно техническому заданию, вместимость лечебного корпуса будет рассчитана на 289 коек, 18 коек — для отделения реанимации и интенсивной терапии. Приемно-диагностическое отделение сможет осуществлять оборот до 165 пациентов в сутки.
Разработка проектно-сметной документации должна быть завершена до 25 декабря 2024 года. Работы будут осуществляться за счет бюджета Пермского края. Подать заявку на участие в торгах можно до 11 июня. Победитель станет известен 17 июня.