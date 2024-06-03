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Posted 3 июня, 16:53

Published 3 июня, 16:53

Modified 4 июня, 05:45

Updated 4 июня, 05:45

В Перми планируют восстановить два судна на подводных крыльях «Метеор»

В Перми изучают возможность восстановления двух судов на подводных крыльях «Метеор»

3 июня 2024, 16:53
Фото: properm.ru

В Перми планируют восстановить два судна на подводных крыльях «Метеор»

Также готовится приобретение в лизинг новых подобных судов.

В Перми прорабатывается вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор». Этими планами в ходе проведения заседания рабочей группы по развитию водного транспорта в Прикамье поделился министр транспорта Сергей Вешняков, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В среднесрочной перспективе планируется запуск судов на подводных крыльях «Валдай-45Р» — сейчас идет подготовка аукционной документации. Средства как на лизинг судов, так и на организацию маршрута предусмотрены в бюджете Пермского края.

В планах до 2026 года обустройство причалов для речного транспорта в Оханске и Краснокамске. Кроме того, в музее Хохловка уже ведется работа по обустройству и установке модульных причалов для круизных судов и маломерного флота. Также планируется обустройство причалов в Соликамске и Осе. Помимо этого, в планах модернизация и установка на Каме дебаркадеров.

#Пермь#Транспорт#Водный транспорт
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