В Перми изучают возможность восстановления двух судов на подводных крыльях «Метеор»

Posted 3 июня, 16:53
Published 3 июня, 16:53
Modified 4 июня, 05:45
Updated 4 июня, 05:45
В Перми прорабатывается вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор». Этими планами в ходе проведения заседания рабочей группы по развитию водного транспорта в Прикамье поделился министр транспорта Сергей Вешняков, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
В среднесрочной перспективе планируется запуск судов на подводных крыльях «Валдай-45Р» — сейчас идет подготовка аукционной документации. Средства как на лизинг судов, так и на организацию маршрута предусмотрены в бюджете Пермского края.
В планах до 2026 года обустройство причалов для речного транспорта в Оханске и Краснокамске. Кроме того, в музее Хохловка уже ведется работа по обустройству и установке модульных причалов для круизных судов и маломерного флота. Также планируется обустройство причалов в Соликамске и Осе. Помимо этого, в планах модернизация и установка на Каме дебаркадеров.