В Перми изучают возможность восстановления двух судов на подводных крыльях «Метеор»

В планах до 2026 года обустройство причалов для речного транспорта в Оханске и Краснокамске. Кроме того, в музее Хохловка уже ведется работа по обустройству и установке модульных причалов для круизных судов и маломерного флота. Также планируется обустройство причалов в Соликамске и Осе. Помимо этого, в планах модернизация и установка на Каме дебаркадеров.