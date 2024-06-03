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Posted 3 июня, 13:00

Published 3 июня, 13:00

Modified 4 июня, 03:45

Updated 4 июня, 03:45

В Перми задержали подростков, рисовавших граффити на недавно установленной стеле

В Перми задержали подростков, рисовавших граффити на недавно установленной стеле

3 июня 2024, 13:00
Фото: администрация Перми
Сейчас родителей вандалов ждут штрафы.
Сюжет
Дети

В Перми полиция задержала подростков, наносивших граффити на стелу «Город трудовой доблести». Сейчас родителям школьников предстоит оплатить административный штраф до 5 тыс. рублей, сообщают в администрации города.

Факт нанесения граффити был зафиксирован камерами на прошлой неделе. Сотрудники полиции оперативно разыскали правонарушителей. Нанесенное граффити на стеле трудовой доблести ликвидировано, знаковый для города монумент приведен в порядок. Напомним, что мемориал был торжественно открыт в конце октября прошлого года.

С начала года задержаны и оштрафованы 39 человек за незаконное нанесение граффити и расклейку рекламных объявлений. На территории города зафиксирован 6774 незаконных графических рисунков, в том числе 2156 изображений с признаками информации, направленной на пропаганду, рекламу и распространение наркотических средств и психотропных веществ. По всем зафиксированным случаям в адрес балансодержателей направлены требования о ликвидации данных граффити. По результатам проведенной работы, 5653 граффити (или 83% от числа выявленных) ликвидировано. Также в этом году совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции было задержано семь человек за незаконное нанесение граффити и 32 лица, осуществляющих расклейку рекламных объявлений.

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#Пермь#Дети#Граффити#Граффитисты
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