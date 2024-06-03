В Перми задержали подростков, рисовавших граффити на недавно установленной стеле

С начала года задержаны и оштрафованы 39 человек за незаконное нанесение граффити и расклейку рекламных объявлений. На территории города зафиксирован 6774 незаконных графических рисунков, в том числе 2156 изображений с признаками информации, направленной на пропаганду, рекламу и распространение наркотических средств и психотропных веществ. По всем зафиксированным случаям в адрес балансодержателей направлены требования о ликвидации данных граффити. По результатам проведенной работы, 5653 граффити (или 83% от числа выявленных) ликвидировано. Также в этом году совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции было задержано семь человек за незаконное нанесение граффити и 32 лица, осуществляющих расклейку рекламных объявлений.