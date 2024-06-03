В Перми задержан мужчина, обвиняемый в убийстве дальнобойщика из соседнего региона

Ранее сообщалось что погибший — из Екатеринбурга, Григорий Якимов. Мужчину последний раз видели на автостоянке на улице Героев Хасана, где он должен был провести ночь перед отправкой на развозку товаров по магазинам. Однако на следующий день его грузовик был обнаружен открытым, а сам Григорий исчез. У погибшего осталась жена и трое детей.