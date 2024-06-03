В Перми задержан мужчина, обвиняемый в убийстве дальнобойщика из соседнего региона

Posted 3 июня, 13:53
Published 3 июня, 13:53
Modified 3 июня, 13:54
Updated 3 июня, 13:54
В Перми следователями задержан житель Свердловской области, причастный к совершению преступления в отношении своего знакомого. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
9 мая 2024 года мужчина прибыл по служебным делам из Свердловской области в Пермь, оставив служебный автомобиль на парковке, мужчина прошел в кафе, расположенное в Свердловском районе Перми. После того как он вышел из кафе, местонахождение мужчины оставалось неизвестным.
21 мая следователями возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения на территории Перми 41-летнего жителя Свердловской области.
31 мая в ходе проведения поисковых мероприятий на территории Свердловского района в канализационном колодце следователями было обнаружено тело пропавшего мужчины. Следствием был установлен и задержан подозреваемый в совершенном преступлении, им оказался 36-летний житель Свердловской области.
По версии следствия, ночью 9 мая потерпевший совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли из помещения кафе и прошли в лес.
Здесь между мужчиной и его знакомым произошел конфликт, переросший в борьбу, в ходе которой потерпевший упал в открытый канализационный колодец.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ближайшее время следователями ему будет предъявлено обвинение.
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