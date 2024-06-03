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Posted 3 июня, 13:53

Published 3 июня, 13:53

Modified 3 июня, 13:54

Updated 3 июня, 13:54

В Перми задержан мужчина, обвиняемый в убийстве дальнобойщика из соседнего региона

В Перми задержан мужчина, обвиняемый в убийстве дальнобойщика из соседнего региона

3 июня 2024, 13:53
Фото: ВКонтакте/Регион 59
Погибший исчез 9 мая и все это время разыскивался волонтерами и полицией.

В Перми следователями задержан житель Свердловской области, причастный к совершению преступления в отношении своего знакомого. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

9 мая 2024 года мужчина прибыл по служебным делам из Свердловской области в Пермь, оставив служебный автомобиль на парковке, мужчина прошел в кафе, расположенное в Свердловском районе Перми. После того как он вышел из кафе, местонахождение мужчины оставалось неизвестным.

21 мая следователями возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения на территории Перми 41-летнего жителя Свердловской области.

31 мая в ходе проведения поисковых мероприятий на территории Свердловского района в канализационном колодце следователями было обнаружено тело пропавшего мужчины. Следствием был установлен и задержан подозреваемый в совершенном преступлении, им оказался 36-летний житель Свердловской области.

По версии следствия, ночью 9 мая потерпевший совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли из помещения кафе и прошли в лес.

Здесь между мужчиной и его знакомым произошел конфликт, переросший в борьбу, в ходе которой потерпевший упал в открытый канализационный колодец.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ближайшее время следователями ему будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось что погибший — из Екатеринбурга, Григорий Якимов. Мужчину последний раз видели на автостоянке на улице Героев Хасана, где он должен был провести ночь перед отправкой на развозку товаров по магазинам. Однако на следующий день его грузовик был обнаружен открытым, а сам Григорий исчез. У погибшего осталась жена и трое детей.

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#Происшествия#Пермь#Криминал
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