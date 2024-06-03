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Posted 3 июня, 14:34

Published 3 июня, 14:34

Modified 3 июня, 14:34

Updated 3 июня, 14:34

В пермском автобусе взорвался газовый баллон

В пермском автобусе взорвался газовый баллон

3 июня 2024, 14:34
Фото: Большая Пермь
Перевозчик говорит, что у редуктора баллона оторвало шланг

В пермском автобусе №28 во время ядвижения по маршруту сегодня, 3 июня, взорвался баллон с газом. Об этом сообщает ura. ru.

По словам свидетеля-собеседника издания, нештатная ситуация случилась в районе ул. Геологов. Автобус ехал со стороны улицы Беляева. Когда двери общественного транспорта открылись, люди принялись выбегать из автобуса.

Как рассказал сам перевозчик этого маршрута, взрыва не было, так как там установлена автоматика. Он заявил, что от редуктора газового баллона оторвался шланг, что и вызвало громкий хлопок.

#Общество#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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