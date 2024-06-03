В пермском автобусе взорвался газовый баллон

Posted 3 июня, 14:34
Published 3 июня, 14:34
Modified 3 июня, 14:34
Updated 3 июня, 14:34
В пермском автобусе №28 во время ядвижения по маршруту сегодня, 3 июня, взорвался баллон с газом. Об этом сообщает ura. ru.
По словам свидетеля-собеседника издания, нештатная ситуация случилась в районе ул. Геологов. Автобус ехал со стороны улицы Беляева. Когда двери общественного транспорта открылись, люди принялись выбегать из автобуса.
Как рассказал сам перевозчик этого маршрута, взрыва не было, так как там установлена автоматика. Он заявил, что от редуктора газового баллона оторвался шланг, что и вызвало громкий хлопок.