В Пермском крае построят самую длинную в стране канатную дорогу

Posted 3 июня, 08:28
Published 3 июня, 08:28
Modified 3 июня, 08:30
Updated 3 июня, 08:30
В Прикамье планируется строительство самой длинной в России канатной дороги. Трасса будет связывать вершину всесезонного курорта «Губаха» и гору Ладейная. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на руководителя курорта Рашида Габдуллина.
Как указвает источник, также планируется освоение восточного склона. Тут может появиться 7-8 трасс, на вершине появится гостиничный и спа-комплексы, коттеджи и мангальные зоны. Общая протяженность зимних трасс составит около 30 км.