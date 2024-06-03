В Пермском крае построят самую длинную в стране канатную дорогу

В Прикамье планируется строительство самой длинной в России канатной дороги. Трасса будет связывать вершину всесезонного курорта «Губаха» и гору Ладейная. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на руководителя курорта Рашида Габдуллина.