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Posted 3 июня, 08:28

Published 3 июня, 08:28

Modified 3 июня, 08:30

Updated 3 июня, 08:30

В Пермском крае построят самую длинную в стране канатную дорогу

В Пермском крае построят самую длинную в стране канатную дорогу

3 июня 2024, 08:28
Открыть аттракцион планируется через два месяца.

В Прикамье планируется строительство самой длинной в России канатной дороги. Трасса будет связывать вершину всесезонного курорта «Губаха» и гору Ладейная. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на руководителя курорта Рашида Габдуллина.

Как указвает источник, также планируется освоение восточного склона. Тут может появиться 7-8 трасс, на вершине появится гостиничный и спа-комплексы, коттеджи и мангальные зоны. Общая протяженность зимних трасс составит около 30 км.

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#Губаха#Строительство#Открытие#Канатная дорога#Курорт#Трасса#Коттеджи#Вершина#Протяженность
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