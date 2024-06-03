В Пермском крае заболеваемость ВИЧ выше среднероссийской в полтора раза

Больше всего случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Пермском крае зафиксировано в возрастной категории 31-40 лет — около 40%, и 41-50 лет — 28,6%. Среди людей в возрасте от 15 до 30 лет этот показатель составил 17,6%. Детская заболеваемость отмечена на уровне 1% по итогам прошлого года, следует из данных отчёта.