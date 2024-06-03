В Пермском крае заболеваемость ВИЧ выше среднероссийской в полтора раза

Posted 3 июня, 15:03
Published 3 июня, 15:03
Modified 3 июня, 15:04
Updated 3 июня, 15:04
В 2023 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае в 1,5 раза превысила среднероссийские показатели. Об этом сообщает Роспотребнадзор в опубликованном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
В крае число выявленных заражений ВИЧ-инфекцией превысило 1,8 тыс. случаев. Показатель заболеваемости составил 62,3 на 100 тыс. человек населения. В целом по РФ, заболеваемость составила 40 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость относительно 2022 года в Пермском крае снизилась — 87,8 против 62,3 случая в 2023 году на 100 тыс. населения.
Больше всего случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Пермском крае зафиксировано в возрастной категории 31-40 лет — около 40%, и 41-50 лет — 28,6%. Среди людей в возрасте от 15 до 30 лет этот показатель составил 17,6%. Детская заболеваемость отмечена на уровне 1% по итогам прошлого года, следует из данных отчёта.
Отмечалась активная передача ВИЧ-инфекции как среди основного населения репродуктивного возраста при гетеросексуальных половых контактах, так и в традиционно уязвимых для ВИЧ группах населения. 77,6% инфицированных ВИЧ, впервые выявленных в 2023 г., сообщали только о гетеросексуальных контактах, о внутривенном употреблении наркотиков — 17,7%.
Также превышают среднероссийскую показатели обращаемости по укусам клещей — 640 обращений на 100 тыс. (по России — 343)