В Прикамье 3 и 4 июня закроют проезд по железнодорожному переезду в Лобаново

Около села Лобаново временно закроют движение по железнодорожному мосту. Об этом сообщила администрация Пермского округа. Проезд по участку будет закрыт 3 и 4 июня с 8.00 до 17.00 по местному времени.



«В период ремонта железнодорожного переезда 4 км ПК 2 перегона Ферма — Осенцы, расположенный вблизи села Лобаново будет закрыт для пропуска автотранспорта», рассказали в пресс-службе ведомства.



Дорожное движение будет проходить по одной полосе. В случае внештатных ситуаций временный пропуск пожарной и тяжелой техники будет обеспечен 24/7.