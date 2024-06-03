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Published Сегодня, 03:16

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Updated Сегодня, 03:18

В Прикамье 3 и 4 июня закроют проезд по железнодорожному переезду в Лобаново

В Прикамье 3 и 4 июня закроют проезд по железнодорожному переезду в Лобаново

3 июня 2024, 03:16
Фото: 1MI
В случае возникновения внештатных ситуаций проезд пожарной и тяжелой техники будет круглосуточным.

Около села Лобаново временно закроют движение по железнодорожному мосту. Об этом сообщила администрация Пермского округа. Проезд по участку будет закрыт 3 и 4 июня с 8.00 до 17.00 по местному времени.

«В период ремонта железнодорожного переезда 4 км ПК 2 перегона Ферма — Осенцы, расположенный вблизи села Лобаново будет закрыт для пропуска автотранспорта», рассказали в пресс-службе ведомства.

Дорожное движение будет проходить по одной полосе. В случае внештатных ситуаций временный пропуск пожарной и тяжелой техники будет обеспечен 24/7.

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#Ремонт#Железнодорожный мост#Ремонт моста#Автотранспорт#Полоса
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