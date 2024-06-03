В Прикамье мало детских лагерей, или Почему ваш ребенок проведет лето в тик-токе

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О, на эти вопросы есть несколько ответов — железных аргументов. Первое. Не у всех есть бабушки. Второе. Не все бабушки живут в деревне. Третье. Не все бабушки готовы принять детей на лето.
Ну, и наконец, главное. У лагерей есть функции, которых нет у бабушек. Например, лучшие друзья моего мужа познакомились с ним в детском лагере «Задорный». Они пронесли свою дружбу через года, через разные испытания, радости и горести. Один из этих когда-то мальчиков стал крестным отцом нашей дочери. Мой знакомый в пионерском лагере научился танцевать вальс, быть самостоятельным, чистить картошку, а подруга встретила своего будущего мужа.
Детские лагеря — это настоящая прокачка, как это модно сейчас говорить, софт скилс так называемых «мягких навыков»: умения общаться с людьми разных возрастов, умения работать в команде, раскрытия творческих способностей. Неоспоримый плюс на все времена — это, конечно, режим дня и питания, много времени на свежем воздухе, вдали от выхлопных газов и асфальта, вдали от шума города.
Еще один неоспоримый плюс — у детей в современных детских лагерях просто нет свободного времени, какие там телефоны с их тик-токами? На них нет времени. Я наблюдала за отдыхом детей в разных лагерях: «Новое поколение», «Сосновый бор», «Нечайка», «Оранжевое настроение», «Задорный», «Новый город Дружный», «Хилтон». У детей постоянная занятость, постоянные мероприятия, активные игры, задания, творческие поиски, репетиции…
Это действительно маленькая жизнь. Совсем другая, не такая, как в школе, без рутины, без «ничегонеделания».
В летние каникулы в Свердловской области в оздоровительных лагерях и санаториях отдохнут более 200 тыс. детей (всего школьников 532 тыс.), то есть примерно меньше половины. А лагерях и санаториях Пермского края — 55 тыс. детей (всего школьников 338 тыс.), то есть примерно шестая часть. В 2023 году было еще меньше отдохнувших в лагерях, потому что палаточные лагеря после ковида никак не могли восстановиться. Вообще, если бы не палаточные лагеря в этом году, ситуация с детским отдыхом была бы еще хуже.
В регионе примерно 50 загородных детских оздоровительных лагерей. Конечно, этого мало. Путевки начинают раскупать еще в январе. Цены на путевку на одного ребенка выше средней рыночной зарплаты, колеблются от 40 до 70 тыс. рублей за 21 день.
В Перми уже несколько лет существовала система помощи родителям в приобретении путевок в детские лагеря. И хотя сертификаты и компенсации покрывали только часть стоимости путевки, для родителей эта помощь была существенной.
Да и сама система была простой, понятной и логичной в плане сбора и подачи документов. Но у нас же любят ломать, потому что ломать — не строить. В 2024 году ввели новое требование для получения помощи в приобретении путевки — справку о нуждаемости. И, как и предсказывал Properm.ru, из-за нее многие родители просто не стали даже смотреть в сторону лагерей.
У кого-то нет времени бегать по МФЦ, кто-то так и не смог понять, как получить эту справку на Госуслугах (а вы попробуйте догадаться, это надо выбрать получателем заявления «министерство связи», а заказать справку о нуждаемости «для беременных»). У многих пришел отказ в справке из-за «превышения доходов». У нашей семьи, например, превышение составило 823 рубля.
Так и получилось, что в 2024 году многие обычные семьи, не зарабатывающие баснословных денег, не смогли себе позволить приобрести путевки в детские лагеря. В Год семьи лишились помощи, которая всегда оказывалась ранее.
Конечно, пермякам обидно, ведь в той же Свердловской области многодетные семьи вне зависимости от дохода получают помощь в покупке путевок в размере 100% от средней стоимости путевки, определенной Правительством Свердловской области. Такую же помощь получают безработные родители, получающие пенсию по потере кормильца и малоимущие семьи. Всем детям, зарегистрированным на территории Екатеринбурга, один раз в год полагается субсидия в размере 95% от средней стоимости путевки, определенной Правительством Свердловской области, вне зависимости от статуса семьи. Представляете?
Полностью бесплатные путевки в соседнем регионе дают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям участников СВО; детям из города Макеевки Донецкой Народной Республики.
После того как поднялась буквально волна родительского гнева в соцсетях, краевые власти попытались исправить ситуацию. 23 мая на пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали законопроект, расширяющий меры финансовой поддержки при организации детского отдыха. Теперь в Прикамье родители смогут получить сертификат или компенсацию части стоимости путевки на отдых и оздоровление детей в лагерях палаточного типа. Законопроект внесен по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.
Палаточные лагеря дешевле, но получить помощь в приобретении путевок в них было нельзя. Сейчас можно. По подсчетам Минтруда и соцразвития Пермского края, такую поддержку смогут получить примерно 1 тыс. детей.
Коренным образом это ситуацию не изменит, конечно же. И сейчас надо принимать меры, чтобы за лето не произошло всплеска детской и подростковой преступности, заболеваемости, суицидов, травм. Дети останутся предоставлены сами себе, пока родители на работе. Если даже среднестатистические семьи не смогли себе позволить покупку путевок, то что говорить о семьях в социально опасном положении (СОП)? Дневные лагеря не компенсируются из бюджета, стоят примерно 15–16 тыс. рублей за 2 недели (без выходных), с питанием. Эти деньги те же малоимущие семьи и семьи в СОП вряд ли найдут.
На самом деле, надо вооружаться хорошими примерами из других регионов и пересматривать всю систему поддержки детского отдыха и оздоровления, с учетом новых категорий граждан. Или хотя бы вернуть зарекомендовавшую себя пермскую систему — она позволила отдохнуть в лагерях очень многим детям. И может, даже с ее помощью дети научились танцевать вальс, чистить картошку, снимать кино или завели друзей на всю жизнь.