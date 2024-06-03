В Прикамье мало детских лагерей, или Почему ваш ребенок проведет лето в тик-токе

В летние каникулы в Свердловской области в оздоровительных лагерях и санаториях отдохнут более 200 тыс. детей (всего школьников 532 тыс.), то есть примерно меньше половины. А лагерях и санаториях Пермского края — 55 тыс. детей (всего школьников 338 тыс.), то есть примерно шестая часть. В 2023 году было еще меньше отдохнувших в лагерях, потому что палаточные лагеря после ковида никак не могли восстановиться. Вообще, если бы не палаточные лагеря в этом году, ситуация с детским отдыхом была бы еще хуже.