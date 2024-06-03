В театре «У Моста» придумали замену Фестивалю МакДонаха

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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С 1 по 7 октябре в Перми запланировано проведение фестиваля «Пермская Фантасмагория». Инициатором его проведения выступил пермский театр «У Моста» и режиссер Сергей Федотов, отмечают в мэрии.
На фестивале «Пермская Фантасмагория» нет ограничений — это могут быть различные жанры и типы театров, сообщают организаторы. Первый международный фестиваль «Пермская Фантасмагория» пройдет с 1 по 7 октября 2024 года. Фестиваль будет носить просветительский характер и носит подзаголовок «Фестиваль Федотова».
Награды фестиваля будут присуждаться в следующих номинациях: Лучший спектакль (Гран-При), Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучшая женская роль второго плана, Лучшая мужская роль второго плана, Лучшая режиссура, Лучшая сценография, Лучший актёрский ансамбль и Лучшее музыкальное оформление.
В январе оказалось, что в связи с окончанием лицензии фестиваля Мартина МакДонаха на территории Российской Федерации театр «У Моста» разработал новую концепцию реализации Международного театрального фестиваля. Фестиваль Мартина МакДонаха проводился театром «У Моста» с 2014 года.