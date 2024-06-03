properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

В театре «У Моста» придумали замену Фестивалю МакДонаха

В театре «У Моста» придумали замену Фестивалю МакДонаха

3 июня 2024, 04:32
Фото: театр «У Моста»
В октябре пройдёт первый международный театральный фестиваль «Пермская Фантасмагория»

С 1 по 7 октябре в Перми запланировано проведение фестиваля «Пермская Фантасмагория». Инициатором его проведения выступил пермский театр «У Моста» и режиссер Сергей Федотов, отмечают в мэрии.

На фестивале «Пермская Фантасмагория» нет ограничений — это могут быть различные жанры и типы театров, сообщают организаторы. Первый международный фестиваль «Пермская Фантасмагория» пройдет с 1 по 7 октября 2024 года. Фестиваль будет носить просветительский характер и носит подзаголовок «Фестиваль Федотова».

Награды фестиваля будут присуждаться в следующих номинациях: Лучший спектакль (Гран-При), Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучшая женская роль второго плана, Лучшая мужская роль второго плана, Лучшая режиссура, Лучшая сценография, Лучший актёрский ансамбль и Лучшее музыкальное оформление.

В январе оказалось, что в связи с окончанием лицензии фестиваля Мартина МакДонаха на территории Российской Федерации театр «У Моста» разработал новую концепцию реализации Международного театрального фестиваля. Фестиваль Мартина МакДонаха проводился театром «У Моста» с 2014 года.

Читайте также:
В Перми лето откроет экологический фестиваль «Природа города»Объявлена программа второго «Фестиваля Пермского искусства»Объявлена программа фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2»
#Пермь#Культура#Фестиваль#Театр
Подпишитесь
В Прикамье мало детских лагерей, или Почему ваш ребенок проведет лето в тик-токе
Сегодня, 04:00
Криминального авторитета* из Перми хотят посадить в тюрьму
Сегодня, 06:29
С начала сезона в Прикамье от клещей пострадали почти 7,4 тысячи человек
Сегодня, 06:46
Сегодня в Пермском крае ожидается жара до +30˚С
Сегодня, 04:10
В Перми ищут подрядчика на изготовление и установку арт-объекта в Новых Лядах
Сегодня, 06:28
"