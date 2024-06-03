В театре «У Моста» придумали замену Фестивалю МакДонаха

На фестивале «Пермская Фантасмагория» нет ограничений — это могут быть различные жанры и типы театров, сообщают организаторы. Первый международный фестиваль «Пермская Фантасмагория» пройдет с 1 по 7 октября 2024 года. Фестиваль будет носить просветительский характер и носит подзаголовок «Фестиваль Федотова».