За пять лет количество иностранных студентов в пермских вузах выросло втрое

Самой многочисленной группой стали студенты из Индии, сейчас в пермских университетах обучается 1237 человек из этой страны. На втором месте Туркменистан, из которого в регион приехали 1234 студента. На третьем месте Китай, из этой страны в Прикамье получают высшее образование 406 человек. Примерно 98% обучаются на договорах полной компенсации услуг за обучение.