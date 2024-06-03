За пять лет количество иностранных студентов в пермских вузах выросло втрое

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Количество иностранных студентов в вузах Пермского края за пять лет выросло в три раза. На данный момент высшее образование получают 4,5 тыс. иностранных студентов очной формы обучения из 66 стран. Об этом рассказал председатель совета ректоров Прикамья и ректор ПГГПУ Константин Егоров изданию «РБК Пермь».
Самой многочисленной группой стали студенты из Индии, сейчас в пермских университетах обучается 1237 человек из этой страны. На втором месте Туркменистан, из которого в регион приехали 1234 студента. На третьем месте Китай, из этой страны в Прикамье получают высшее образование 406 человек. Примерно 98% обучаются на договорах полной компенсации услуг за обучение.
При этом количество иностранных студентов в крае к 2030 году может возрасти в два раза.