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За пять лет количество иностранных студентов в пермских вузах выросло втрое

За пять лет количество иностранных студентов в пермских вузах выросло втрое

3 июня 2024, 02:44
Фото: Изображение Midjourney
К 2030 году количество иностранных студентов в регионе может увеличиться в два раза.

Количество иностранных студентов в вузах Пермского края за пять лет выросло в три раза. На данный момент высшее образование получают 4,5 тыс. иностранных студентов очной формы обучения из 66 стран. Об этом рассказал председатель совета ректоров Прикамья и ректор ПГГПУ Константин Егоров изданию «РБК Пермь».

Самой многочисленной группой стали студенты из Индии, сейчас в пермских университетах обучается 1237 человек из этой страны. На втором месте Туркменистан, из которого в регион приехали 1234 студента. На третьем месте Китай, из этой страны в Прикамье получают высшее образование 406 человек. Примерно 98% обучаются на договорах полной компенсации услуг за обучение.

При этом количество иностранных студентов в крае к 2030 году может возрасти в два раза.

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#Образование#Вузы#Прикамье#Ректоры#Иностранные студенты
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