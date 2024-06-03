Житель Куединского округа ночью поджег дом сожительницы

Установлено, что дом был подожжен умышлено и причастен к этому 49-летний сожитель потерпевшей. Между парой произошел конфликт, и женщина выгнала мужчину из дома. Спустя несколько дней в ночное время подозреваемый пришел к ней, чтобы попросить прощения. Хозяйка дома не впустила его в жилище, сказав, что свое решение о примирении озвучит утром, и ушла спать.