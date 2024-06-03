Житель Куединского округа ночью поджег дом сожительницы

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:21
Житель Куединского округа поджег дом сожительницы после ссоры. Чудом никто из людей не пострадал, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть территориального отдела внутренних дел поступило сообщение жительницы деревни Кипчак о возгорании соседского деревянного дома. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной части потушили огонь, однако он успел повредить жилище настолько, что оно стало не пригодно для проживания. Никто из людей не пострадал. Ущерб составил 800 тыс. рублей.
Установлено, что дом был подожжен умышлено и причастен к этому 49-летний сожитель потерпевшей. Между парой произошел конфликт, и женщина выгнала мужчину из дома. Спустя несколько дней в ночное время подозреваемый пришел к ней, чтобы попросить прощения. Хозяйка дома не впустила его в жилище, сказав, что свое решение о примирении озвучит утром, и ушла спать.
Разозлившись, фигурант через сад прошел во двор дома, взял в пристрое бутылку с бензином и облил им землю вокруг газового ящика. После того как огонь вспыхнул, он ушел спать к сестре.
Следователем отдела МВД России «Куединский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.