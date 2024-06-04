Актриса театра и кино Катерина Шпица приехала в Пермь на сессию

К записи девушка приложила фотографию с открытым чемоданом с книгами, среди которых «Слово в творчестве актера», Чехов и «Бойцовский клуб» Чака Паланика. На вопрос, успела ли она отметить изменения в городе, девушка ответила, что как приехала, сразу взялась за учебу.