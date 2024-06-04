Актриса театра и кино Катерина Шпица приехала в Пермь на сессию

Posted 4 июня, 07:46
Published 4 июня, 07:46
Modified 4 июня, 07:48
Updated 4 июня, 07:48
Российская актриса театра и кино Катерина Шпица приехала в Пермь для того, чтобы сдать экзамены в пермском институте культуры. Об этом сообщило издание «59.RU».
Как указывает источник, актриса получает образование заочно. Уведомила о своем приезде в Пермь Шпица на личной странице во ВКонтакте. «Настала пора одиноких селфи потому, что сессия. Разбираю чемодан в Перми в конце моего первого учебного дня», — написала актриса.
К записи девушка приложила фотографию с открытым чемоданом с книгами, среди которых «Слово в творчестве актера», Чехов и «Бойцовский клуб» Чака Паланика. На вопрос, успела ли она отметить изменения в городе, девушка ответила, что как приехала, сразу взялась за учебу.