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Posted 4 июня, 02:20

Published 4 июня, 02:20

Modified 4 июня, 02:22

Updated 4 июня, 02:22

СК России заинтересовался инцидентом с 9-летней девочкой на фонтане в Перми

Бастрыкин поручил пермским следователям доложить об инциденте с девочкой на фонтане

4 июня 2024, 02:20
Фото: 1MI

СК России заинтересовался инцидентом с 9-летней девочкой на фонтане в Перми

Ранее сообщалось, что ребенок лишился пальца ноги.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе проверки и обстоятельствах инцидента с 9-летней девочкой на эспланаде.

Днем 2 июня ребенок был на эспланаде без присмотра взрослых и застрял ногой в водосточной решетке фонтана. Очевидцы сообщали, что девочке оторвало палец ноги, сейчас она госпитализирована в больницу. Следственные органы регионального следственного управления проводят процессуальную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе СК России.

В администрации Перми после происшествия рассказали, что 2 июня фонтан был в исправном состоянии. Власти напомнили, что дети до 14 лет должны находиться на территории фонтана в сопровождении взрослых, быть в обуви и не бегать по фонтану.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Бастрыкин#Эспланада#Фонтаны#Александр Бастрыкин
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