Бастрыкин поручил пермским следователям доложить об инциденте с девочкой на фонтане

Posted 4 июня, 02:20
Published 4 июня, 02:20
Modified 4 июня, 02:22
Updated 4 июня, 02:22
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе проверки и обстоятельствах инцидента с 9-летней девочкой на эспланаде.
Днем 2 июня ребенок был на эспланаде без присмотра взрослых и застрял ногой в водосточной решетке фонтана. Очевидцы сообщали, что девочке оторвало палец ноги, сейчас она госпитализирована в больницу. Следственные органы регионального следственного управления проводят процессуальную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе СК России.
В администрации Перми после происшествия рассказали, что 2 июня фонтан был в исправном состоянии. Власти напомнили, что дети до 14 лет должны находиться на территории фонтана в сопровождении взрослых, быть в обуви и не бегать по фонтану.