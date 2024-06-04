Директор ДК из-под Перми выносила с работы компьютеры

Судом женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорена к штрафу в размере 100 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, на срок 2 года.