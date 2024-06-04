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Posted 4 июня, 14:58

Published 4 июня, 14:58

Modified 4 июня, 14:59

Updated 4 июня, 14:59

Директор ДК из-под Перми выносила с работы компьютеры

Директор ДК из-под Перми выносила с работы компьютеры

4 июня 2024, 14:58
Фото: 1MI
Женщина признана виновной в мошенничестве.

Пермский районный суд вынес приговор директору Юго-Камского Культурно-досугового центра. Женщину уличили в мошенничестве, сообщают в краевой прокуратуре.

Суд установил, что в 2017–2019 годах женщина, возглавляя учреждение культуры и используя свое служебное положение, похитила имущество, принадлежащее центру. В частности, она вынесла компьютерную технику, которой распорядилась по своему усмотрению.

Судом женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорена к штрафу в размере 100 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, на срок 2 года.

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#Происшествия#Суд#Криминал
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