Доступность детского отдыха в лагере остается мифом? Рассказывают эксперты

Posted 4 июня, 11:45
Published 4 июня, 11:45
Modified Вчера, 05:19
Updated Вчера, 05:19
В последние годы российская власть делает упор на повышение рождаемости в стране. При всем рост детских пособий не успевает за ростом цен. Взять, к примеру, отдых летом, пишут «Новые известия».
В этом году только 20% родителей могут позволить себе отдых в детском лагере у моря, согласно данным телеграм-канала «Равенство.Медиа». Самые недорогие места отдыха на 21 день, в том числе в палатках, обходятся россиянам в 51 тыс. рублей. Смена в лагере обойдется как минимум в 30 тыс. рублей. Пока верхней границы для детского отдыха нет. Так, неделя пребывания в конном лагере «Караван» в Московской области обходится в 180 тыс. рублей, целая смена стоит под 500 тыс. рублей.
О том, что отправить своего ребенка в детский лагерь, остается недостижимой мечтой родителя, понятно и так. Удивление вызывает только тот факт, что даже за дневной лагерь в своем городе готовы оплатить только 41% родителей. Классический круглосуточный лагерь на 21 день может осилить каждая третья семья, отдых ребенка на море — каждая пятая семья.
В России имеются также социальные лагеря для бюджетников. Такие учреждения оплачивают родителям до 90% стоимости путевки. Однако даже тут есть свои трудности. По словам мамы-бюджетницы из Владимирской области, на социальные лагеря большие очереди. Те, кто не успел подать заявки в первые 2-3 дня после Нового года, по всей вероятности, путевки не получит.
Для детей в тех семьях, чей доход менее 35 тыс. рублей, новогодний забег за путевками остается единственным способом провести летние каникулы в лагере. Отметим, что при такой системе распределения никакого выбора российским семьям не предоставляется.
С началом СВО у бюджетников появились конкуренты. Первыми получают путевки в лагеря дети участников спецоперации. Как только льготники получат свои места в детских лагерях, оставшиеся путевки будут отданы малоимущим в порядке живой очереди.
Отправить ребенка на море обойдется родителям внушительной суммой. Месяцем ранее путевки в 25 популярных лагерей в Кубани и в Крыму были на 22% дешевле. Повышение спроса, как известно, вызывает рост цен. Сейчас 21 день в детском лагере стоит примерно 118 тыс. рублей.
Три года назад, в 2021 году эти же лагеря на сайтах vlagere.ru, incamp.ru, newseason.ru предлагали детский отдых на море за 78 тыс. рублей. Стоимость путевок за эти годы возросла на 51%. Сейчас отправить ребенка на комфортный отдых у моря выйдет в 120 тыс. рублей. Также можно найти варианты и за 40 тыс. рублей. Нужно учитывать при этом, что билеты до лагеря нужно приобретать самостоятельно.
«Раньше мои дети ездили в лагерь у моря. Сейчас они остаются на лето дома. На предыдущем месте работы путевки на море оплачивал работодатель. В 2019 году они стоили 50 тысяч рублей. Дорога была на родителях. На новой работе такой заботы о семьях не просматривается, поэтому оба школьника проводят каникулы дома и на даче», — рассказала мама школьников Алина.
Согласно официальной статистике Росстата, ситуация с детским отдыхом в стране улучшается. По данным ведомства, в 2023 году летние каникулы в детских лагерях провели 5,6 млн детей, это больше чем за 2013 год. Однако за это время количество россиян от 5 до 17 лет возросло на 5 миллионов.
Наблюдается еще одна несостыковка. Росстат учитывает не только круглогодичные номер, но и учреждения с родителями и дневным пребыванием. Именно так проводило свой отдых большая часть детей, 3,7 млн человек. В классическом круглосуточном лагере отдохнули почти 2 млн детей.
С 1990 года наблюдается снижение количества детей в летних лагерях. В 1990 году их было 5,4 миллионов человек, а в 2023 году — 1,9 миллионов. За этот период снизилось и количество мест в лагерях — в начале 90-х было 23 тыс. лагерей, сейчас — только 7,2 тысячи.
Стоит отметить, что количество программ для школьников, предлагающих школами и муниципалитетами, увеличилось в полтора раза. Хотя цена по-прежнему остается высокой.