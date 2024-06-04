Доступность детского отдыха в лагере остается мифом? Рассказывают эксперты

Три года назад, в 2021 году эти же лагеря на сайтах vlagere.ru, incamp.ru, newseason.ru предлагали детский отдых на море за 78 тыс. рублей. Стоимость путевок за эти годы возросла на 51%. Сейчас отправить ребенка на комфортный отдых у моря выйдет в 120 тыс. рублей. Также можно найти варианты и за 40 тыс. рублей. Нужно учитывать при этом, что билеты до лагеря нужно приобретать самостоятельно.