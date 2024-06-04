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Posted 4 июня, 04:52

Published 4 июня, 04:52

Modified 4 июня, 04:54

Updated 4 июня, 04:54

В Перми объединили две подведомственные организации краевого Минимущества

Две подведомственные организации Минимущества Прикамья объединились

4 июня 2024, 04:52
Фото: 1MI

В Перми объединили две подведомственные организации краевого Минимущества

Власти считают, что это приведет к более тесному взаимодействию бизнеса, чиновников и жителей.

Две подведомственные организации министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объединились в одну. ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования» и ГБУ ПК «Институт территориального планирования» теперь стали единым ГБУ ПК «Институт территориального планирования».

Как рассказали в пресс-службе Минимущества Прикамья, слияние двух институтов создает уникальную для региона организацию. Власти обещают, что объединение позволит усилить потенциал в реализации задач и целей, направленных на развитие и улучшение городской среды и качества жизни жителей Пермского края. Также слияние откроет возможности для эффективного управления и координации проектов в сфере градостроительства, позволит более тесно взаимодействовать общественности, бизнесу и правительственным структурам, считают чиновники.

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#Общество#Пермь#Градостроительство#Минимущества
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