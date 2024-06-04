Две подведомственные организации Минимущества Прикамья объединились

Как рассказали в пресс-службе Минимущества Прикамья, слияние двух институтов создает уникальную для региона организацию. Власти обещают, что объединение позволит усилить потенциал в реализации задач и целей, направленных на развитие и улучшение городской среды и качества жизни жителей Пермского края. Также слияние откроет возможности для эффективного управления и координации проектов в сфере градостроительства, позволит более тесно взаимодействовать общественности, бизнесу и правительственным структурам, считают чиновники.