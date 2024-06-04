Эксперт назвал самые высокооплачиваемые варианты летней подработки для студентов

Наиболее популярным способом заработка летом среди студентов является работа курьером. Этот вариант удобен тем, что график можно согласовать с собственными планами. Студент может выбирать количество рабочих часов — от двух до шестнадцати в день. Обязанности курьера включают доставку заказов клиентам. Работодатели предоставляют транспортное средство для передвижения — велосипед или электросамокат. Средняя ставка за одну смену составляет 4000 рублей, рассказал эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».