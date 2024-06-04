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Posted 4 июня, 17:51

Published 4 июня, 17:51

Modified 4 июня, 17:54

Updated 4 июня, 17:54

Эксперт назвал самые высокооплачиваемые варианты летней подработки для студентов

4 июня 2024, 17:51
По словам представителя аутсорсинговой компании Максима Герасимова, на сегодняшний день есть пять самых выгодных вариантов подработки для студентов на лето: комплектовщик, курьер, фасовщик, грузчик и кассир.

Наиболее популярным способом заработка летом среди студентов является работа курьером. Этот вариант удобен тем, что график можно согласовать с собственными планами. Студент может выбирать количество рабочих часов — от двух до шестнадцати в день. Обязанности курьера включают доставку заказов клиентам. Работодатели предоставляют транспортное средство для передвижения — велосипед или электросамокат. Средняя ставка за одну смену составляет 4000 рублей, рассказал эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также привлекательным вариантом работы для студента будет работа грузчиком, добавил Герасимов. Сегодня этот вид занятости стал гораздо легче благодаря наличию специального оборудования для перевозки грузов на складах. У грузчика свободный график работы, а ставка за смену варьируется от 2700 до 4000 рублей.

Есть также вид работы, для которого потребуется дополнительное обучение, например, работа кассиром. Здесь ставка за смену составит 2700 рублей в будни и 3000 рублей в выходные. График работы классический — восемь часов в день. Возможно подобрать подработку поближе к дому.

Однако, если студент точно знает, что не сможет работать днем, то есть варианты подработки комплектовщиком или фасовщиком. В этом случае доступны ночные смены, за которые ставка составляет от 3000 до 7000 рублей.

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