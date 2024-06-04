Где в Перми чаще всего ловили гряземесов? Отвечает мэрия

Posted 4 июня, 08:34
Published 4 июня, 08:34
Modified 4 июня, 08:36
Updated 4 июня, 08:36
Городские власти рассказали, где в Перми чаще всего нарушают правила парковки и оставляют автомобили на газонах, пишет пресс-служба мэрии.
Больше всего нарушений правил парковки зарегистрировано по ул. Куфонина, 19 в микрорайоне Парковый. Сейчас составлено 27 протоколов и направлено 34 уведомления владельцам машин о явке для составления протокола. В Дзержинском районе уже выявлено 40 нарушений по ул. Плеханова, 41, Рабочей, 9, Заречной, 152, Горняков, 6, Подлесной, 7а, Окулова, 62 и Заречной, 162.
В Индустриальном районе по результатам обращений пермяков зарегистрировано 84 случая парковки на газоне, в Кировском районе — 71. В Свердловском районе составлено 10 протоколов из-за нарушения правил парковки на газонах по ул. Куйбышева, 115/2 и 119. После поступления данных из ГИБДД автовладельцы будут вызваны в администрацию района, где им выпишут административные штрафы.
Согласно городским правилам благоустройства, запрещено парковаться на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, — земля с газонов делает дороги грязными. Нарушителям назначаются штрафы: для граждан — 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 до 20 тыс. рублей.
Специалисты администраций районов проводят рейды по поискам нарушителей еженедельно. Норма регламентирована статьей «Нарушение порядка использования объекта озеленения» закона Пермского края от 11 марта 2021 года №608-ПК. Решение о наложении штрафа принимается районной административной комиссией. Пермяки также могут сфотографировать автомобиль злостного водителя и сообщить о нарушении на портале «Управляем вместе».