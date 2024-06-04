Где в Перми чаще всего ловили гряземесов? Отвечает мэрия

В Индустриальном районе по результатам обращений пермяков зарегистрировано 84 случая парковки на газоне, в Кировском районе — 71. В Свердловском районе составлено 10 протоколов из-за нарушения правил парковки на газонах по ул. Куйбышева, 115/2 и 119. После поступления данных из ГИБДД автовладельцы будут вызваны в администрацию района, где им выпишут административные штрафы.