Гроза и сильный ветер сегодня днем ожидаются в Пермском крае

В связи с прогнозом такой опасной погоды избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. При вождении соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров на дорогах. Будьте осторожными и внимательными.