Гроза и сильный ветер сегодня днем ожидаются в Пермском крае

Posted 4 июня, 02:46
Published 4 июня, 02:46
Modified 4 июня, 02:48
Updated 4 июня, 02:48
Сегодня днем, 4 июня, в Прикамье ожидается гроза с сильным ветром. Порывы ветра при грозе могут достигнуть 15-20 м/с, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В связи с прогнозом такой опасной погоды избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. При вождении соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров на дорогах. Будьте осторожными и внимательными.
Предупредите родных и знакомых об ожидаемом ухудшении погоды. Если вы заметили происшествие, сообщите о нем в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.