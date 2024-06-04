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Posted 4 июня, 02:46

Published 4 июня, 02:46

Modified 4 июня, 02:48

Updated 4 июня, 02:48

МЧС: в Прикамье днем 4 июня ожидаются гроза и сильные порывы ветра

Гроза и сильный ветер сегодня днем ожидаются в Пермском крае

4 июня 2024, 02:46
Фото: Ideogram.ai

МЧС: в Прикамье днем 4 июня ожидаются гроза и сильные порывы ветра

Будьте осторожны!

Сегодня днем, 4 июня, в Прикамье ожидается гроза с сильным ветром. Порывы ветра при грозе могут достигнуть 15-20 м/с, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с прогнозом такой опасной погоды избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. При вождении соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров на дорогах. Будьте осторожными и внимательными.

Предупредите родных и знакомых об ожидаемом ухудшении погоды. Если вы заметили происшествие, сообщите о нем в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Гроза
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