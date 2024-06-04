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Posted 4 июня, 11:17

Published 4 июня, 11:17

Modified Вчера, 08:25

Updated Вчера, 08:25

На химфаке ПГНИУ разработали способ получения эфирного масла из плодов борщевика

На химфаке ПГНИУ разработали способ получения эфирного масла из плодов борщевика

4 июня 2024, 11:17
Фото: properm.ru
По данным исследования, эфирное масло борщевика имеет высокую противогрибковую активность.
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ПГНИУ

На химическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета разработали способ получения эфирного масла из плодов борщевика Сосновского. Об этом сообщила пресс-служба вуза на официальном сайте.

«Борщевик Сосновского — растение семейства Сельдерейные, с огромными запасами сырья на территории России и сопредельных государств», рассказали в ПГНИУ. Эфирное масло из плодов борщевика было получено методом паровой дистилляции. Выход продукта из сырья составил порядка 4%. Как сообщил доцент кафедры фармакологии и фармации Захар Касьянов, это считается высоким показателем среди источников эфирного масла.

Как выяснили ученые, эфирное масло борщевика имеет высокую противогрибковую активность, что подтвердилось микробиологическими исследованиями. Лечение и профилактика грибковых заболеваний по сей день остаются актуальными проблемами медицины. По итогам научного исследования была подана заявка на патент.

Сейчас ученые занимаются разработкой технологий для получения фунгицидных препаратов на основе эфирного масла плодов борщевика Сосновского с целью дальнейшего их использования в агрофирмах, животноводческих и птицеводческих хозяйствах Прикамья и России.

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