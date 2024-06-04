На химфаке ПГНИУ разработали способ получения эфирного масла из плодов борщевика

«Борщевик Сосновского — растение семейства Сельдерейные, с огромными запасами сырья на территории России и сопредельных государств», рассказали в ПГНИУ. Эфирное масло из плодов борщевика было получено методом паровой дистилляции. Выход продукта из сырья составил порядка 4%. Как сообщил доцент кафедры фармакологии и фармации Захар Касьянов, это считается высоким показателем среди источников эфирного масла.