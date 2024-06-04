Назначена дата заседания суда по делу «Счастья не за горами»

Надпись «Счастье не за горами» была установлена на набережной в Перми в 2009 году. Права на арт-объект до 2017 года не были закреплены за кем-то определенным. Чтобы проводить регулярный ремонт, после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность города. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком, Борис Матросов выступил против.