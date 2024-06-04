Назначена дата заседания суда по делу «Счастья не за горами»

Posted 4 июня, 15:54
Published 4 июня, 15:54
Modified 4 июня, 15:55
Updated 4 июня, 15:55
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции 24 июня рассмотрит заявление создателя арт-объекта «Счастье не за горами» Бориса Матросова. Дату порталу Properm.ru сообщил патентный поверенный, управляющий партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов.
Матросов выступает против использования фразы бизнесменом из Нытвы Алексеем Мальцевым. Также Мальцев, по мнению Роспатента, имел право на выпуск продукции с одноименным товарным знаком, с чем художник не согласен.
Сейчас суд по интеллектуальным правам может вынести решение об отказе в удовлетворении заявления или о признании недействительным решения Роспатента. Если суд откажет какой-либо из сторон, она имеет возможность обратиться в Президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, а после — в Верховный Суд РФ.
«Мы убеждены, что Роспатент принял ошибочное решение по „Счастью…“, неправильно применил нормы четвертой части Гражданского кодекса РФ. В данном случае очевидно, что зарегистрирован товарный знак, тождественный названию известного в РФ произведения. А это является основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку», — пояснял Ахметов ранее.
Надпись «Счастье не за горами» была установлена на набережной в Перми в 2009 году. Права на арт-объект до 2017 года не были закреплены за кем-то определенным. Чтобы проводить регулярный ремонт, после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность города. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком, Борис Матросов выступил против.