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Posted 4 июня, 15:54

Published 4 июня, 15:54

Modified 4 июня, 15:55

Updated 4 июня, 15:55

Суд рассмотрит заявление автора пермского «Счастья не за горами»

Назначена дата заседания суда по делу «Счастья не за горами»

4 июня 2024, 15:54
Фото: properm.ru

Суд рассмотрит заявление автора пермского «Счастья не за горами»

Художник не согласен с использованием его фразы предпринимателем из Нытвы.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции 24 июня рассмотрит заявление создателя арт-объекта «Счастье не за горами» Бориса Матросова. Дату порталу Properm.ru сообщил патентный поверенный, управляющий партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов.

Матросов выступает против использования фразы бизнесменом из Нытвы Алексеем Мальцевым. Также Мальцев, по мнению Роспатента, имел право на выпуск продукции с одноименным товарным знаком, с чем художник не согласен.

Сейчас суд по интеллектуальным правам может вынести решение об отказе в удовлетворении заявления или о признании недействительным решения Роспатента. Если суд откажет какой-либо из сторон, она имеет возможность обратиться в Президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, а после — в Верховный Суд РФ.

«Мы убеждены, что Роспатент принял ошибочное решение по „Счастью…“, неправильно применил нормы четвертой части Гражданского кодекса РФ. В данном случае очевидно, что зарегистрирован товарный знак, тождественный названию известного в РФ произведения. А это является основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку», — пояснял Ахметов ранее.

Надпись «Счастье не за горами» была установлена на набережной в Перми в 2009 году. Права на арт-объект до 2017 года не были закреплены за кем-то определенным. Чтобы проводить регулярный ремонт, после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность города. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком, Борис Матросов выступил против.

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#Суд#Пермь#Культура#Авторские права
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