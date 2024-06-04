Один из домов в ЖК «Триумф» будет достраивать другой подрядчик

Posted 4 июня, 04:11
Published 4 июня, 04:11
Modified 4 июня, 05:22
Updated 4 июня, 05:22
Власти решили сменить подрядчика по долгострою на Карпинского, 108 в Перми. При этом дом на Карпинского, 110а будет достраивать прежний исполнитель — ООО «Жилстрой».
Советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов сообщил в своем Telegram-канале, что «Жилстрой» проигнорировал советы усилить стройку и увеличить темпы, а также регулярно выбивался из графика. Однако при этом подрядчику дают возможность достроить соседний дом на Карпинского, 110а. Чиновники обещают усилить контроль за работой «Жилстроя».
В марте текущего года прокуратура внесла представление компании «Жилстрой» по факту нарушения сроков выполнения работ на Карпинского. В конце апреля надзорный орган объявил директору организации предостережение о недопустимости нарушения закона. В начале мая прокурор Индустриального района посетил площадки по достройке многоквартирных домов и проверил ход работ.
Дома на Карпинского, 108 и 110а относятся к ЖК «Триумф», их возведением занимался жилищно-строительный кооператив «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Осенью 2020 года кооператив был признан банкротом. Пермяки ждут завершения строительства уже 11 лет.