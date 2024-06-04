Один из домов в ЖК «Триумф» будет достраивать другой подрядчик

Советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов сообщил в своем Telegram-канале, что «Жилстрой» проигнорировал советы усилить стройку и увеличить темпы, а также регулярно выбивался из графика. Однако при этом подрядчику дают возможность достроить соседний дом на Карпинского, 110а. Чиновники обещают усилить контроль за работой «Жилстроя».