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Posted 4 июня, 04:11

Published 4 июня, 04:11

Modified 4 июня, 05:22

Updated 4 июня, 05:22

Власти решили поменять подрядчика на стройке дома по Карпинского, 108

Один из домов в ЖК «Триумф» будет достраивать другой подрядчик

4 июня 2024, 04:11
Фото: Telegram-канал Павла Черепанова

Власти решили поменять подрядчика на стройке дома по Карпинского, 108

Пермяки ждут своих квартир уже 11 лет.

Власти решили сменить подрядчика по долгострою на Карпинского, 108 в Перми. При этом дом на Карпинского, 110а будет достраивать прежний исполнитель — ООО «Жилстрой».

Советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов сообщил в своем Telegram-канале, что «Жилстрой» проигнорировал советы усилить стройку и увеличить темпы, а также регулярно выбивался из графика. Однако при этом подрядчику дают возможность достроить соседний дом на Карпинского, 110а. Чиновники обещают усилить контроль за работой «Жилстроя».

В марте текущего года прокуратура внесла представление компании «Жилстрой» по факту нарушения сроков выполнения работ на Карпинского. В конце апреля надзорный орган объявил директору организации предостережение о недопустимости нарушения закона. В начале мая прокурор Индустриального района посетил площадки по достройке многоквартирных домов и проверил ход работ.

Дома на Карпинского, 108 и 110а относятся к ЖК «Триумф», их возведением занимался жилищно-строительный кооператив «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Осенью 2020 года кооператив был признан банкротом. Пермяки ждут завершения строительства уже 11 лет.

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#Недвижимость#Общество#Обманутые дольщики#Пермь#Прокуратура
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