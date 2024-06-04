Организатор эстафеты «Звезда» в Перми возглавит краевой центр развития туризма

Posted 4 июня, 05:00
Published 4 июня, 05:00
Modified 4 июня, 05:02
Updated 4 июня, 05:02
Новой главой Центра развития туризма Прикамья назначена Вероника Протасевич. Ранее она занимала пост директора в ООО «Паприка». Об этом сообщил «РБК-Пермь» со ссылкой на источник в краевых структурах.
Как указывает издание, Протасевич успела провести несколько крупных и массовых мероприятий, среди которых фестиваль весенних встреч, круизный форум, эстафета на призы краевой газеты «Звезда». «Это позволяет заявить, что Вероника зарекомендовала себя специалистом, мыслящим масштабно», — рассказал «РБК-Пермь» эксперт отрасли.
Организация «Паприка» занимается организацией мероприятий медиахолдинга «Магма».