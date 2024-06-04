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Posted 4 июня, 05:00

Published 4 июня, 05:00

Modified 4 июня, 05:02

Updated 4 июня, 05:02

Организатор эстафеты «Звезда» в Перми возглавит краевой центр развития туризма

Организатор эстафеты «Звезда» в Перми возглавит краевой центр развития туризма

4 июня 2024, 05:00
Фото: 1MI / VK Вероника Протасевич
По словам эксперта отрасли, Вероника Протасевич успела зарекомендовать себя специалистом, мыслящим масштабно.

Новой главой Центра развития туризма Прикамья назначена Вероника Протасевич. Ранее она занимала пост директора в ООО «Паприка». Об этом сообщил «РБК-Пермь» со ссылкой на источник в краевых структурах.

Как указывает издание, Протасевич успела провести несколько крупных и массовых мероприятий, среди которых фестиваль весенних встреч, круизный форум, эстафета на призы краевой газеты «Звезда». «Это позволяет заявить, что Вероника зарекомендовала себя специалистом, мыслящим масштабно», — рассказал «РБК-Пермь» эксперт отрасли.

Организация «Паприка» занимается организацией мероприятий медиахолдинга «Магма».

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