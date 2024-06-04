Основы АУЕ*. В суде над авторитетом поспорили за криминально-воровские понятия

3 июня на прениях государственный обвинитель Юрий Соболев в начале привел несколько примеров из рассказа свидетелей. По словам прокурора, одна из числа «несушек», супруга осужденного по кличке Репа, рассказывала, что деньги на карту поступали часто, иногда к ним прилагался список продуктов, которые нужно купить. А иногда их нужно было обналичить в банкомате и передать знакомым супруга. «Что, — указал Соболев, — опровергает слова защиты о том, что деньги от осужденных перечислялись только на приобретение разрешенной продукции для передач осужденным».