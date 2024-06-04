Основы АУЕ*. В суде над авторитетом поспорили за криминально-воровские понятия

Posted 4 июня, 06:30
Published 4 июня, 06:30
Modified 4 июня, 07:52
Updated 4 июня, 07:52
В Перми в июне может быть вынесен первый приговор по организации сообщества АУЕ** в колонии. Всего по России суды рассмотрели не более двух десятков подобных дел. Судебная практика появилась только в апреле 2019 года, после того, как самоорганизация осужденных была признана экстремистской организацией и в УК РФ была введена ст. 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Марат «Марик» Мусин, поставленный в 2021 году покойным Чиро Шония положенцем в ИК-9, отбывал там десятилетнее наказание по «наркоманской» ст. 228.1 УК РФ. Уже в 2022 году Мусина перевели в Ныроб в единое помещение камерного типа (ЕКПТ) в ИК-11, поскольку служба безопасности ФСИН заподозрила, что он занял позицию «смотрящего». Это же подтверждалось оперативными данными ФСБ.
Руководству учреждения в Соликамске стало известно, рассказывают журналисту Properm.ru источники в силовых структурах, что Мусин возглавил арестантское сообщество после нескольких ЧП в колонии. В том числе, на фоне конфликта осужденного с другими заключенными. Утверждалось, что вел он себя чрезмерно дерзко и «не по правилам». Задержали и этапировали из ИК-11 в пермское СИЗО Мусина в начале 2023 года.
Марата Мусина по кличке «Марик» назначили положенцем (следующим после вора в законе в преступной иерархии) в 2021 году. На высшую ступень в арестантском сообществе его выбирали по требованию вора в законе по кличке Чиро Гальский (умерший в Греции в 2022 году Чиро Шония).
До этого Мусин уже с 2019 года отбывал наказание в соликамской ИК-9 строгого режима, куда его перевели из ИК-6. Свидетели из числа заключенных рассказывали, что он придерживался понятий запрещенного АУЕ**. Мусин нанес себе татуировки, символизирующие его принадлежность к «авторитетному» статусу и склонность к неповиновению силовикам. Среди них были наколка кота в очках и шляпе (КОТ — коренной обитатель тюрьмы, наколка означает склонность к неисполнению требований в местах лишения свободы) и двуглавого орла, символизирующего стремление к лидерству в преступном мире.
Назначение Марика положенцем в ИК-9 проходило с использованием новейших технологий, утверждается в обвинительном заключении, по видео-конференц-связи. ВКС в колонии строгого режима в 2021 году устраивали при помощи незаконно внесенных в зону смартфонов. После этого Мусин устроил сходку приверженцев АУЕ** в колонии.
Впоследствии Мусин установил жесткие правила в колонии. Среди свидетелей по делу, рассказывающих о «правлении» Мусина, были представители разных ступеней иерархии — от подручных положенца, «барыг» и «смотрящих» (за турнирами, за отрядами и локалкой, за карантином, ЕКПТ и ШИЗО) до «мужиков» (низшая каста) и «красных» — не подчиняющихся АУЕ наемных работников колонии из числа осужденных. Еще одна категория свидетелей — «несушки», как правило, это родственницы осужденных из числа «барыг», через которых обналичивались деньги в «общак» и переводились ворам в законе.
Во время процесса назывались и имена воров в законе, с которыми был связан Марик по иерархии. Это вор по кличке Бесо Руставский (Бесик Квинихидзе, осужден по той же 210.1 УК РФ в ноябре 2021 года к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима) и вор по кличке Авто Самтредский (Автандил Тугуши, в открытой информации есть указание, что проживает в Европе, был раскоронован в 2022 году).
Из того, что рассказали следователям ОРВД СУ СКР свидетели по делу, известно, Мусин впервые запретил заключенным употреблять алкоголь и наркотики без разрешения «положенца». 15-го и 30-го числа каждого месяца Марик устраивал ритуалы по «поминовению» умерших воров в законе. На нем же лежала обязанность организовывать турниры среди осужденных — играли в запрещенные азартные игры, нарды и покер на деньги. В обязанности Мусина также входило решение спорных вопросов среди осужденных, хранение и наполнение «общака», сбор дани для вышестоящих воров в законе.
Мусин, указывается в материалах дела, действительно игнорировал требования администрации колонии. По утрам, находясь в ШИЗО (куда его неоднократно помещали за нарушения) он устраивал «прогоны» — орал на весь корпус лозунги АУЕ* из серии «Жизнь ворам, смерть мусорам»* (цитата из материалов дела).
Процесс в отношении Мусина начался в Пермском краевом суде в феврале. После того, как было оглашено обвинительное заключение — со стадии оглашение материалов и допроса свидетелей — заседания шли в закрытом для СМИ режиме, поэтому в прессу ранее не просочилось особо пикантных подробностей о том, как Марик присматривал за подопечными из числа приверженцев АУЕ* и общаком.
3 июня на прениях государственный обвинитель Юрий Соболев в начале привел несколько примеров из рассказа свидетелей. По словам прокурора, одна из числа «несушек», супруга осужденного по кличке Репа, рассказывала, что деньги на карту поступали часто, иногда к ним прилагался список продуктов, которые нужно купить. А иногда их нужно было обналичить в банкомате и передать знакомым супруга. «Что, — указал Соболев, — опровергает слова защиты о том, что деньги от осужденных перечислялись только на приобретение разрешенной продукции для передач осужденным».
Это же подтверждается оперативными записями переговоров самого Мусина, указал Соболев. Он сообщал, что «Я каждый месяц оформлял ***** (нецензурное „очень много“) денег ворам. Ворам из собранного перечислил в этот раз двадцать, а двадцать оставил мужикам на сигареты».
Больше всего, считает следствие, денег шло на организацию турниров азартных игр и на карманные расходы самого Марека. Средства в общаг складывались не только от собранного осужденными, но и от того, что «барыги» выручали от продажи принесенных «несушками» продуктов.
В прениях гособвинитель Юрий Соболев попросил с учетом ранее назначенного за торговлю наркотиками попросил отправить «Марика» на 12,5 лет в колонию особого режима и назначить 330 тыс. рублей штрафа. Первые пять лет ему нужно будет провести в тюрьме. Кроме того в качестве дополнительного наказания прокуратура просит после окончания срока назначить Мусину запрет на управление некоммерческими организациями и два года ограничения свободы.
Адвокат Сергей Уткин и сам обвиняемый попросили суд объективно отнестись к показанию свидетелей и экспертов по делу. И оправдать Мусина, поскольку по их мнению, его преступление не доказано. Важный постулат, на котором зиждется версия защиты: в ИК-9 не было и не могло быть никакого сообщества, подчиненного АУЕ**.
«В ИК-9 нет и не было надобности развивать и пропагандировать так называемое АУЕ*, потому что тюремные традиции сформулированы веками. Здесь отбывают наказания люди, осужденные не в первый раз и они живут по этим сформированным законам. Понятие АУЕ* есть в молодёжном мире, но не в ИК-9. Осужденные прекрасно знают, что никакой романтики в преступном мире нет», — сообщил в прениях адвокат.
Также на основе доступных в открытых разрешенных источниках словарях преступного мира защитник раскритиковал прописанную в материалах дела иерархию. Он указал, что в терминологии арестантов в принципе отсутствует термин АУЕ**. А «положенец» — это не высшая, как это указано в материалах дела, а высокая ступень в иерархии тюремного сообщества. Или, сообщил защитник, в материалах дела «прогон» — это выкрикивание лозунгов АУЕ*. А по преступной терминологии «прогон» — это записка, экстренное письменное сообщение, подписанное разными несколькими ворами.
«Мой подзащитный служил в армии и не может никогда получить статус вора в законе, поскольку он служил в армии и принимал присягу. А это значит, что он целовал знамя. Это в криминальном мире для вора недопустимо», — резюмировал причины, по которой Мусин не мог быть назначен положенцем адвокат.
Среди свидетелей обвинения были представители всех тюремных каст и сословий, а также сотрудники колонии. Из-за допросов агентов и осведомителей из числа осужденных, а также действующих оперативных сотрудников ФСИН процесс закрыли для участия СМИ. Но в своей речи в прениях Мусин обратил на это внимание, указав, что свидетелям из «красных» верить нельзя, потому что якобы во время допросов сотрудники администрации колонии диктовали им, что нужно говорить.
Гособвинение же напротив просило суд критически отнестись к показаниям свидетелей защиты, среди них оказались люди из числа приближенных по иерархии к положенцу. Они, по словам прокурора, не показали ничего конкретного в суде, сведя свои ответы к «не знал, не был и не участвовал».
«Я никогда не участвовал не в каком в АУЕ**. И не хотел самореализоваться в преступной среде», — сообщил Мусин суду в прениях. С последним словом он выступит уже 10 июня, после чего судья Сергей Коробейников удалится в совещательную комнату для вынесения решения по делу.
Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, десять лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика. Впервые он был осужден на четыре года там же в 1995 году за нанесенные потерпевшему умышленные тяжкие телесные повреждения.
* Назначение в криминальном сообществе карается законом. Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» впервые рассматривается в Прикамье. Эта статья Уголовного кодекса введена Федеральным законом только в апреле 2019 года, но по ней уже есть судебная практика в разных регионах России. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. По закону такое дело рассматривается только единолично судьей и не может быть рассмотрено коллегией заседателей — для обеспечения мер безопасности.
**Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.