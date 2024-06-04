Пермского общественника оставили на свободе по делу о попытке контрабанды архивов

Posted 4 июня, 09:44
Published 4 июня, 09:44
Modified 4 июня, 10:30
Updated 4 июня, 10:30
Сегодня, 4 июня, Пермский краевой суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на приговор руководителю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову. Государственное обвинение выступило против условного срока для общественника, в первой инстанции прокурор Алексей Чепкасов просил отправить его в колонию общего режима на три года.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, апелляцию рассматривала судебная коллегия под председательством судьи Салтыкова. Поддержать Чернышова пришли общественники и журналисты, зал был полон. Среди собравшихся были брат Чернышова Олег и член правления Центра Вера Сединина. Сам Александр на всякий случай пришел в суд с вещами.
Прокурор Данис Хасанов указал, что приговор не в полной мере оценивает общественную значимость совершенного Чернышевым преступления. И просил взять его под стражу и отправить на три года в колонию.
Сам Чернышов выступил против удовлетворения представления, его защитник Анастасия Шардакова считает, что оно не подлежит удовлетворению. Как пояснил в прениях Хасанов, решение Индустриального районного суда по делу о попытке контрабанды культурных ценностей незаконно ввиду его излишней мягкости. Суд первой инстанции, по его словам, самоустранился от рассмотрения дела по существу и назначения реального наказания. Данное преступление могло повлечь за собой реальную утрату культурных ценностей, считает прокуратура, оно было совершено группой по предварительному сговору.
Как ответила на мнение государственного обвинения адвокат, суд первой инстанции обоснованно аргументировал условное наказание, подсудимый за все месяцы с момента ареста не имел нареканий и способен исправиться без изоляции от общества. Анастасия Шардакова напомнила, что Чернышов полностью выполнил все условия заключенного досудебного соглашения и активно сотрудничал со следствием.
«В прошлом году я заключил досудебное соглашение, полностью его выполнил и полностью раскаиваюсь в содеянном. С момента освобождения из-под стражи живу дома и никаких нарушений не допустил», — заявил Александр. Гособвинитель указал, что преступление было запланировано и совершалось открыто. «Суд первой инстанции затруднился указать на существенность раскаяния. Я возражаю против смягчения требований», — ответил прокурор.
Адвокат напомнила, что Чернышов раскрыл следствию все обстоятельства, которые были ранее неизвестны, что смягчает общественную опасность его поступка. «Я готов признать свою вину и не совершать ничего в будущем. Я раскаиваюсь в содеянном и обещаю не прибегать к подобному», — сказал Александр. После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Ровно два месяца назад, 4 апреля, судья Индустриального районного суда Сергей Замышляев признал Чернышова виновным в попытке контрабанды архивов пермской организации «Мемориал»** в Европу. «Центр исторической памяти», которым осужденный руководил накануне задержания, является правопреемником «Мемориала».
Получателем документов, по его словам, в Бременском университете был бывший глава правозащитного фонда Роберт Латыпов**. Он объявлен следствием в международный розыск и сейчас оспаривает законность возбуждения уголовного дела в отношении себя. Он пытался обжаловать в суде законность возбуждения в отношении себя уголовного дела, но ему было в двух инстанциях отказано.
Чернышов полностью признал вину. 1 июня 2023 года было заключено досудебное соглашение. Он согласился раскрыть цели получения Латыповым архива в Германии, обязался рассказывать следствию о взглядах Латыпова на СВО.
Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.
Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск. Сейчас он оспаривает законность возбуждения дела.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.
** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.