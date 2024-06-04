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Posted 4 июня, 09:44

Published 4 июня, 09:44

Modified 4 июня, 10:30

Updated 4 июня, 10:30

Пермского общественника оставили на свободе по делу о попытке контрабанды архивов

Пермского общественника оставили на свободе по делу о попытке контрабанды архивов

4 июня 2024, 09:44
Фото: properm.ru
Прокуратура оспаривала условное наказание для осужденного за попытку контрабанды архивов «Мемориала» Александра Чернышова.

Сегодня, 4 июня, Пермский краевой суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на приговор руководителю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову. Государственное обвинение выступило против условного срока для общественника, в первой инстанции прокурор Алексей Чепкасов просил отправить его в колонию общего режима на три года.

Как начались прения

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, апелляцию рассматривала судебная коллегия под председательством судьи Салтыкова. Поддержать Чернышова пришли общественники и журналисты, зал был полон. Среди собравшихся были брат Чернышова Олег и член правления Центра Вера Сединина. Сам Александр на всякий случай пришел в суд с вещами.

Фото: properm.ru

Прокурор Данис Хасанов указал, что приговор не в полной мере оценивает общественную значимость совершенного Чернышевым преступления. И просил взять его под стражу и отправить на три года в колонию.

Сам Чернышов выступил против удовлетворения представления, его защитник Анастасия Шардакова считает, что оно не подлежит удовлетворению. Как пояснил в прениях Хасанов, решение Индустриального районного суда по делу о попытке контрабанды культурных ценностей незаконно ввиду его излишней мягкости. Суд первой инстанции, по его словам, самоустранился от рассмотрения дела по существу и назначения реального наказания. Данное преступление могло повлечь за собой реальную утрату культурных ценностей, считает прокуратура, оно было совершено группой по предварительному сговору.

Позиция защиты и обвиняемого

Как ответила на мнение государственного обвинения адвокат, суд первой инстанции обоснованно аргументировал условное наказание, подсудимый за все месяцы с момента ареста не имел нареканий и способен исправиться без изоляции от общества. Анастасия Шардакова напомнила, что Чернышов полностью выполнил все условия заключенного досудебного соглашения и активно сотрудничал со следствием.

Фото: properm.ru

«В прошлом году я заключил досудебное соглашение, полностью его выполнил и полностью раскаиваюсь в содеянном. С момента освобождения из-под стражи живу дома и никаких нарушений не допустил», — заявил Александр. Гособвинитель указал, что преступление было запланировано и совершалось открыто. «Суд первой инстанции затруднился указать на существенность раскаяния. Я возражаю против смягчения требований», — ответил прокурор.

Адвокат напомнила, что Чернышов раскрыл следствию все обстоятельства, которые были ранее неизвестны, что смягчает общественную опасность его поступка. «Я готов признать свою вину и не совершать ничего в будущем. Я раскаиваюсь в содеянном и обещаю не прибегать к подобному», — сказал Александр. После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

С чего все началось

Ровно два месяца назад, 4 апреля, судья Индустриального районного суда Сергей Замышляев признал Чернышова виновным в попытке контрабанды архивов пермской организации «Мемориал»** в Европу. «Центр исторической памяти», которым осужденный руководил накануне задержания, является правопреемником «Мемориала».

Получателем документов, по его словам, в Бременском университете был бывший глава правозащитного фонда Роберт Латыпов**. Он объявлен следствием в международный розыск и сейчас оспаривает законность возбуждения уголовного дела в отношении себя. Он пытался обжаловать в суде законность возбуждения в отношении себя уголовного дела, но ему было в двух инстанциях отказано.

Чернышов полностью признал вину. 1 июня 2023 года было заключено досудебное соглашение. Он согласился раскрыть цели получения Латыповым архива в Германии, обязался рассказывать следствию о взглядах Латыпова на СВО.

Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.

Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск. Сейчас он оспаривает законность возбуждения дела.

*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.

** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.

За попытку контрабанды архивов «Мемориала»* из Перми назначили условный срок
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#Общество#Суд#Пермь
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