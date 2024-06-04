По решению суда пермский Управтодор должен выпустить в Вишеру 1270 щук

Posted 4 июня, 04:45
Published 4 июня, 04:45
Modified 4 июня, 04:46
Updated 4 июня, 04:46
Управление автомобильных дорог Пермского края обязано компенсировать нанесённый фауне Вишеры вред и выпустить в реку до 30 ноября текущего года не менее 1,5 г молоди щуки, то есть 1270 рыб. На решение арбитражного суда региона первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Иск в Арбитражный суд Пермского края в отношении регионального Управления автомобильных дорог и транспорта подало Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
В ходе выполнения ремонтных работ на мосту через реку Вишеру на автодороге Губдор — Чердынь в Пермском крае был нанесён ущерб водным биологическим ресурсам.
В ходе судебного процесса было установлено, что ремонт на указанном дорожном объекте был выполнен в прошлом году. При этом заказчик работ не предоставил в Росрыболовство документы, подтверждающие проведение компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Общий ущерб, причинённый фауне реки Вишеры, составил 48,76 кг живой рыбы.
В случае неисполнения судебного решения ведомство должно выплатить 10 тыс. руб. в качестве неустойки.