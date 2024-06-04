properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 4 июня, 04:45

Published 4 июня, 04:45

Modified 4 июня, 04:46

Updated 4 июня, 04:46

По решению суда пермский Управтодор должен выпустить в Вишеру 1270 щук

По решению суда пермский Управтодор должен выпустить в Вишеру 1270 щук

4 июня 2024, 04:45
Фото: 1MI
Таким образом будет компенсирован ущерб, нанесённый речной фауне при ремонте моста.

Управление автомобильных дорог Пермского края обязано компенсировать нанесённый фауне Вишеры вред и выпустить в реку до 30 ноября текущего года не менее 1,5 г молоди щуки, то есть 1270 рыб. На решение арбитражного суда региона первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Иск в Арбитражный суд Пермского края в отношении регионального Управления автомобильных дорог и транспорта подало Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В ходе выполнения ремонтных работ на мосту через реку Вишеру на автодороге Губдор — Чердынь в Пермском крае был нанесён ущерб водным биологическим ресурсам.

В ходе судебного процесса было установлено, что ремонт на указанном дорожном объекте был выполнен в прошлом году. При этом заказчик работ не предоставил в Росрыболовство документы, подтверждающие проведение компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Общий ущерб, причинённый фауне реки Вишеры, составил 48,76 кг живой рыбы.

В случае неисполнения судебного решения ведомство должно выплатить 10 тыс. руб. в качестве неустойки.

Читайте также:
Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государствуПермяка сняли с поезда из-за долга по алиментам в 450 тысяч рублейСуд отказал Минобороны во взыскании неустойки в 2,6 миллиона с пермского завода
#Общество#Суд#Рыба
Подпишитесь
Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом
Сегодня, 12:43
Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения
Сегодня, 11:34
В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
Сегодня, 10:48
В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве
Сегодня, 08:04
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Сегодня, 09:39
Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима
Сегодня, 09:06
"