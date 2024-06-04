По решению суда пермский Управтодор должен выпустить в Вишеру 1270 щук

В ходе судебного процесса было установлено, что ремонт на указанном дорожном объекте был выполнен в прошлом году. При этом заказчик работ не предоставил в Росрыболовство документы, подтверждающие проведение компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Общий ущерб, причинённый фауне реки Вишеры, составил 48,76 кг живой рыбы.