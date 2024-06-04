«Подстава губернатору от коллег»: «Счастье жить» не получило грант из краевого фонда

В первом краевом конкурсе социальных проектов в 2024 года победителями стали 66 проектов из 16 муниципальных образований края, в том числе, 7 проектов, направленных на поддержку детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

Проект «Дом счастья — площадки стажировки» в 2024 году не получил поддержку Фонда, рейтинг заявки составил 63,5 балла при проходном балле в 71,75.

Однако НКО пользуется другими формами финансовой поддержки. В 2021 году организация прошла конкурсный отбор, было заключено соглашение с администрацией губернатора Пермского края на три года о финансовой поддержке уставной деятельности НКО в сфере защиты прав и законных интересов детей-инвалидов. Ежегодно в течение трёх лет НКО выделялось по 700 тысяч рублей на уставную деятельность. В 2024 году было подписано новое соглашение до 2026 года включительно — о поддержке уставной деятельности в размере 1563 тыс. рублей ежегодно.