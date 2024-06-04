«Подстава губернатору от коллег»: «Счастье жить» не получило грант из краевого фонда

Posted 4 июня, 10:12
Published 4 июня, 10:12
Modified 4 июня, 16:06
Updated 4 июня, 16:06
Известная пермская общественница, президент НКО «Счастье жить» (общественная организация по защите прав детей-инвалидов и их семей) Анастасия Гилева рассказала, что им не удалось получить грант от Фонда грантов губернатора Пермского края.
С 1 января 2024 года у организации нет грантов, в ближайшей перспективе их не ожидается. Самый большой грант был выигран и потрачен НКО на оснащение Дома Счастья — Центра развития для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.
Обычные дети и их родители тоже могут посещать Дом Счастья за посильное пожертвование. Но работу Дома Счастья и всего оборудования в нём необходимо содержать, «важно обеспечить финансирование на обязательные ежемесячные нужды: расходные материалы, заработная плата педагогов и коммунальные платежи», — пояснила Анастасия Гилева.
Уже полгода все услуги «Счастье жить» оказывает исключительно за счет добровольных благотворительных пожертвований, которые поступают нерегулярно и небольшими суммами.
В комментариях в социальных сетях пермяки возмущены. Так, Юлия Н. пишет: «Я НЕ понимаю такого и категорически отказываюсь понимать. Какие такие гранты? Поддержка и финансирование такого Дома — прямая обязанность и задача губернатора Дмитрия Махонина и мэра Эдуарда Соснина».
Не оставили без внимания случившееся и авторы телеграм-каналов. Так, один из них пишет: «Спустя два года история вновь повторяется. Прекраснейший проект не получил грантовую поддержку из-за „компетентных жюри“. Винить краевые власти в данном случает нет смысла. Есть смысл хорошенько подумать над составом грантовой комиссии и хорошенько её почистить».
В другом отмечается, что наибольшую поддержку получили студотряды (4,8 млн рублей на создание «мультиформатного пространства» в бывшем кинотеатре «Кристалл»), киностудия «Новый курс» снимет за 2,9 млн рублей фильм о современных поэтах, центр «Грани»будет помогать НКО повышать квалификацию за 4,4 млн рублей. Как отмечают авторы тг-канала, это «подстава от коллег», которую губернатору региона Дмитрию Махонину, видимо, придется разруливать вручную.
Под коллегами имеются в виду члены комиссии, которые производили отбор проектов. В состав совета входят эксперт по молодёжной политике, НКО и поддержки инициатив Елена Малкова, проректор ПГГПУ Евгений Чащинов, заместитель председателя Заксобрания региона Вячеслав Григорьев, руководитель организации «Отцы и дети» Денис Гатаулин, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин.
Комментарий Фонда грантов губернатора Пермского края:
В первом краевом конкурсе социальных проектов в 2024 года победителями стали 66 проектов из 16 муниципальных образований края, в том числе, 7 проектов, направленных на поддержку детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
Проект «Дом счастья — площадки стажировки» в 2024 году не получил поддержку Фонда, рейтинг заявки составил 63,5 балла при проходном балле в 71,75.
Однако НКО пользуется другими формами финансовой поддержки. В 2021 году организация прошла конкурсный отбор, было заключено соглашение с администрацией губернатора Пермского края на три года о финансовой поддержке уставной деятельности НКО в сфере защиты прав и законных интересов детей-инвалидов. Ежегодно в течение трёх лет НКО выделялось по 700 тысяч рублей на уставную деятельность. В 2024 году было подписано новое соглашение до 2026 года включительно — о поддержке уставной деятельности в размере 1563 тыс. рублей ежегодно.