Примерно 40% доходов телефонных мошенников идет на финансирование ВСУ

Статистика сообщает, что примерно каждый сотый человек верит телефонным мошенникам. Если перевести в цифры, получается что в сутки деньги им переводят 200 000 человек. В основном используется легенда о том, что человек может потерять деньги, если немедленно не сделает то, что говорят мошенники.