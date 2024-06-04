Примерно 40% доходов телефонных мошенников идет на финансирование ВСУ

Posted 4 июня, 11:33
Published 4 июня, 11:33
Modified 4 июня, 11:33
Updated 4 июня, 11:33
Аналитики Сбербанка сообщили, что в 2023 году телефонные злоумышленники похитили у граждан РФ свыше 250 млрд рублей. В начале 2024 года ситуация стала критической. В общем объёме преступлений киберпреступления занимают 38%, пишет iz.ru.
Кузнецов сообщил, что на Украине располагается до 400 мошеннических кол-центров. Они работают не только на преступный мир, но и на киевские вооружённые формирования, отчисляя на поддержку ВСУ 40% украденного.
Согласно недавнего опроса по теме «Национальный индекс тревожности», россияне больше всего боятся террористических атак и телефонных мошенников. Проблема уже перестала быть чисто экономической, она угрожает психическому здоровью граждан.
Статистика сообщает, что примерно каждый сотый человек верит телефонным мошенникам. Если перевести в цифры, получается что в сутки деньги им переводят 200 000 человек. В основном используется легенда о том, что человек может потерять деньги, если немедленно не сделает то, что говорят мошенники.
Мошенники массово покупают электронные SIM-карты (eSIM). С их помощью, а также с помощью так называемых SIM-боксов и роботов можно одновременно звонить по тысячам номеров.
Ещё одна проблема — возможность приобретения SIM-карт гражданами других государств без паспорта — по ID-карте. Причём покупать можно любое количество симок. По словам Кузнецова, каждый месяц в РФ покупают примерно миллион SIM-карт, используемых потом мошенниками. Эксперты считают, что эту практику необходимо прекратить и сделать так, чтобы приобрести симку можно было только по паспорту.
Сообщается, что меры по борьбе с телефонными мошенниками обсудят и на Петербургском международном экономическом форуме. На этой площадке соберутся эксперты из разных организаций, государственных структур, бизнеса, общественных и других структур.