РЭО: Идея «Ресурса» по перевозке вторсырья в пустых поездах поможет в вывозе ТКО

Posted 4 июня, 17:53
Published 4 июня, 17:53
Modified 4 июня, 17:53
Updated 4 июня, 17:53
Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что на отдаленных и труднодоступных территориях существует большая проблема с накоплением вторсырья. Организация предложила задействовать пустые товарные составы для перевозки отходов, соблюдая все санитарные нормы, передает 56orb.ru.
Инициатива ассоциации была включена в решение совета и направлена на рассмотрение в Минпромторг России и другие профильные ведомства.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что компания полностью поддерживает это предложение. По его словам, важно обеспечить экологическую безопасность и комфорт жителей удаленных регионов.
На прошедшем совете обсуждали актуальные вопросы по реализации логистического потенциала регионов Дальнего Востока.
Напомним, что РЭО занимается формированием в стране системы обращения с отходами с целью построения экономики замкнутого цикла.