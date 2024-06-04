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Posted 4 июня, 17:53

Published 4 июня, 17:53

Modified 4 июня, 17:53

Updated 4 июня, 17:53

РЭО: Идея «Ресурса» по перевозке вторсырья в пустых поездах поможет в вывозе ТКО

РЭО: Идея «Ресурса» по перевозке вторсырья в пустых поездах поможет в вывозе ТКО

4 июня 2024, 17:53
Фото: 1MI
Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» предложила использовать пустые поезда для перевозки твердых коммунальных отходов из труднодоступных территорий. Инициативу поддержал Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что на отдаленных и труднодоступных территориях существует большая проблема с накоплением вторсырья. Организация предложила задействовать пустые товарные составы для перевозки отходов, соблюдая все санитарные нормы, передает 56orb.ru.

Инициатива ассоциации была включена в решение совета и направлена на рассмотрение в Минпромторг России и другие профильные ведомства.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что компания полностью поддерживает это предложение. По его словам, важно обеспечить экологическую безопасность и комфорт жителей удаленных регионов.

На прошедшем совете обсуждали актуальные вопросы по реализации логистического потенциала регионов Дальнего Востока.

Напомним, что РЭО занимается формированием в стране системы обращения с отходами с целью построения экономики замкнутого цикла.

#Общество
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