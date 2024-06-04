РЭО инициировал спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья» на ПМЭФ

Posted 4 июня, 17:06
Published 4 июня, 17:06
Modified 4 июня, 17:06
Updated 4 июня, 17:06
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что подобные инициативы не только вдохновляют людей заботиться о своем здоровье, но и способствуют охране окружающей среды. Он подчеркнул, что каждый человек играет важную роль в формировании экологического будущего России. Участники акции смогут внести свой вклад в защиту природы и будут передавать полезные экологические привычки другим. Буцаев выразил благодарность всем участникам за их энтузиазм, передает 56orb.ru.
Программа мероприятия включает разминку под руководством олимпийских спортсменов, после чего участники займутся уборкой берега реки Новой от мусора, а аквалангисты очистят дно водоема. После завершения уборки всех участников ждут угощения и розыгрыши призов от партнеров.
Среди участников — титулованные спортсмены: легкоатлетка и олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, многократная чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева и представители Олимпийского совета Санкт-Петербурга.
Мероприятие пройдет 8 июня в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 104, на берегу реки Новой.
РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.