РЭО инициировал спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья» на ПМЭФ

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что подобные инициативы не только вдохновляют людей заботиться о своем здоровье, но и способствуют охране окружающей среды. Он подчеркнул, что каждый человек играет важную роль в формировании экологического будущего России. Участники акции смогут внести свой вклад в защиту природы и будут передавать полезные экологические привычки другим. Буцаев выразил благодарность всем участникам за их энтузиазм, передает 56orb.ru.