Россию ждет аномальная жара: где температура может подняться до плюс 50 градусов?
4 июня 2024, 16:12
Фото: 1MI
Жара в России.
Синоптики прогнозируют, что лето в России будет аномально жарким. Это связано с природным явлением под названием «Эль-Ниньо», которое приведет к повышению температуры во многих регионах нашей страны. Подробности в нашем материале.
По миру распространяется явление Эль-Ниньо, которое приводит к повышению температуры воздуха до 35 и более градусов. В России ожидается очень жаркое лето. В феврале метеорологи прогнозировали, что предстоящий сезон отпусков будет самым жарким за всю историю наблюдений.
Что такое Эль-Ниньо?
Эль-Ниньо — это отклонение от нормальной температуры в экваториальной части Тихого океана, которая становится на 3 °C теплее обычной. Это явление происходит каждые несколько лет и оказывает влияние на климат. Это может привести к изменениям погодных условий во всем мире.
Как Эль-Ниньо может повлиять на погоду в России?
Заместитель директора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов говорит, что делать прогнозы погоды следует с осторожностью. Наука может с высокой вероятностью предсказать погоду на неделю и с средней — на месяц вперед. Изменения климата на ближайшие 15–20 лет можно довольно точно спрогнозировать. Однако наиболее сложными для прогнозирования являются ближайшие 1–5 лет, где вероятность ошибок очень высока.
Академик приводит пример одного из эффектов Эль-Ниньо, который может изменить динамику атмосферы и привести к образованию блокирующих антициклонов на определённой территории. Например, в 2010 году в Москве была аномальная жара, а за Уралом — сильный холод.
Михаил Леус, метеоролог «Фобос», поделился прогнозом о погоде на лето. Он успокоил россиян, заявив, что пик активности Эль-Ниньо уже прошел.
— Эль-Ниньо подходит к концу. Не в этом, так в следующем месяце официально объявят, что закончилось. У нас температура уже достаточно высока. И мы говорим о том, что, напротив, в Центральноевропейской России и на Северо-Западе, жара будет постепенно прекращаться и отступать, — утверждает метеоролог.
Где будет самое жаркое лето в России?
По предварительным прогнозам, летом 2024 года в некоторых городах России температура воздуха может подняться до +50 градусов. Особенно жаркая погода ожидается в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Твери, Калуге, Туле, Ярославле, Владимире, Пскове, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Волгограде, Казани, Йошкар-Оле, Ялте, Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Кисловодске, Владикавказе, Магасе и Грозном.
Недавно мы писали о том, что пермскому метеорологу удалось раскрыть причину аномально холодного мая за последние 25 лет. Подробнее в нашем материале.