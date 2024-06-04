Россию ждет аномальная жара: где температура может подняться до плюс 50 градусов?

Заместитель директора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов говорит, что делать прогнозы погоды следует с осторожностью. Наука может с высокой вероятностью предсказать погоду на неделю и с средней — на месяц вперед. Изменения климата на ближайшие 15–20 лет можно довольно точно спрогнозировать. Однако наиболее сложными для прогнозирования являются ближайшие 1–5 лет, где вероятность ошибок очень высока.