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Posted 4 июня, 08:46

Published 4 июня, 08:46

Modified 4 июня, 08:49

Updated 4 июня, 08:49

В Прикамье в ближайшие сутки 4–5 июня объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае

4 июня 2024, 08:46
Фото: ideogram.ai

В Прикамье в ближайшие сутки 4–5 июня объявлено штормовое предупреждение

Противоречивый характер погоды не заставил себя долго ждать и проявился в краевой столице.

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня сегодня, 4 июня, и в течение суток 5 июня в регионе местами пройдет сильный ливень, очень сильный дождь и крупный град. Кроме того, прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жители Мотовилихинского района около 13:00 сняли на видео сильный дождь в Перми. При этом, как рассказали читатели Properm.ru, в микрорайоне Парковый было солнечно. А в центре краевой столицы были слышны раскаты грома.

скриншот видеоскриншот видео
скриншот видео
Фото: properm.ru
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#Регион#Пермь#Погода#Штормовое предупреждение#Ливень
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