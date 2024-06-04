Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае

Posted 4 июня, 08:46
Published 4 июня, 08:46
Modified 4 июня, 08:49
Updated 4 июня, 08:49
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня сегодня, 4 июня, и в течение суток 5 июня в регионе местами пройдет сильный ливень, очень сильный дождь и крупный град. Кроме того, прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Жители Мотовилихинского района около 13:00 сняли на видео сильный дождь в Перми. При этом, как рассказали читатели Properm.ru, в микрорайоне Парковый было солнечно. А в центре краевой столицы были слышны раскаты грома.