Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня сегодня, 4 июня, и в течение суток 5 июня в регионе местами пройдет сильный ливень, очень сильный дождь и крупный град. Кроме того, прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.